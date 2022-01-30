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İçişleri Bakanlığından kış üstlenmesindeki teröristlere karşı yeni operasyon

i̇çişleri bakanlığından kış üstlenmesindeki teröristlere karşı yeni operasyon
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İçişleri Bakanlığınca kış üstlenmesindeki teröristlere karşı bin 71 personelin katılımı ile “Eren Kış-17 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu” başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından kış üstlenmesindeki teröristleri ’ara-bul-yok et’ taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur ve güven ortamını pekiştirmek amacıyla Muş’ta “Eren Kış-17 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu” başlatıldı. Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinin yer aldığı bin 71 personelden oluşan 74 operasyonel tim görev alıyor.

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