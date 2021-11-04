İÇ SAHADA KAPLAN OLMALIYIZ

Sumudica ile birlikte adeta pastırma yazı diye nitelediğim iki maçtan sonra, mutlaka düşüşlerin ve şansızlıkların yaşanması muhtemeldir diye ifade etmiştim. Olumlu havanın devamı konusunda yönetime ve hocaya iş düşmektedir. Yönetim ödemeleri zamanında yapar, hocada oyuncuların ve takımın form durumunu iyi yönetirlerse bu durumu uzatabilirsiniz. Kasımpaşa’nın içinde bulunduğu durum, onların bu maça konsantre olmalarını sağladı. Topla iyi oynamalarına rağmen, gole gitme noktasında bizden iyi değillerdi. Oyun şansının yanımızda olmaması, maçın kazananını belirledi.

Takımın kadro olarak ve sahaya çıkan on bir kalitesinde eksiklerimizin olduğu gerçeği ile savunmada beşli, ortada üçlü oynayıp ilk hedef gol yemeden maçı götürmek, kaptığımız toplarla hızlı çıkmak, rakip defansı dengesiz yakalayarak gol yapmak ve duran toplarda etkili olmak gibi zorunluluktan oluşan bir sistemle maçları kazanmak o gün ki oyun şansına bağlıdır. Daha önceki maçlarda olduğu gibi Kasımpaşa maçında da bunu yaşadık. Özellikle ilk yarıda girdiğimiz pozisyonlarda gol yapabilseydik, büyük oranda maçı kazanmış olurduk. Yediğimiz gollerde ise adam paylaşımı ve dikkat eksikliği göze çarptı. Doksan dakika boyunca maçın içinde olmak zorundayız, Maç hakemin düdüğü ile başlar ve biter. Bu maç kaybedilecek bir maç değildi. Kazanabilirdik eğer savunmada daha dikkatli, hücumda akıllı olsaydık.

Futbolda her zaman galip gelemezsiniz. Eksikleri ve sıkıntıları olan bir takımdan bunu beklemek, niye galip gelemedin diye yerden yere vurmak doğru olmaz. Biz lig boyunca evinde büyük oranda galip gelebilen, kolay kolay yenilmeyen takımların düşmeyeceği tezi ile hareket edersek, evimizde kaplan kesilmek zorundayız. Bu hafta oynayacağımız Başakşehir maçı bu açıdan bakıldığında, mutlak galip gelinmesi gereken bir maçtır. Kadro tercihleri ve oyun formatı artık konumuz değil. Zaten eldeki sınırlı kadroyla ve mecburiyetten şekillenen oyun formatı ile oynamak zorundayız. Taraftarlar olarak artık bu şekilde bakmamız gerekir. Bu takım bizim, kızgınlıklarımız var, stada gitmede zorluklarımız var. Fakat takımı iç saha maçlarında ateşleyecek seyirciye de ihtiyaç var. Bu hafta mutlaka maça gitmeli ve takımın yanında olduğumuzu göstermeliyiz.

İlimizi temsil noktasında diğer futbol takımlarımız bu hafta önemli maçlar oynayacaklar. Yeşilyurt Belediyespor Iğdır deplasmanında önemli bir maça çıkarken, Bal ligi takımlarımız kendi aralarında oynayacaklar. İddialı iki takımımız Arguvan ve Malatya İdman Yurdu takımları ile Darende ve Pütürge takımları karşılaşacaklar. Öncelikle dostluk, sonrada hak eden kazansın diyelim.

Esen kalın…