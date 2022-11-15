İbrahim Üzülmez’den Malatya açıklaması

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor’un Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Gençlerbirliği’ni 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada sezonun üçüncü haftasında Yeni Malatyaspor ile oynadıkları maça değindi.

Üzülmez, “Hafta boyunca oyuncularımıza bu deplasmanın bizim açımızdan zor bir deplasman olacağını, bu oyuncuların Gençlerbirliği’nde belki bireysel olarak değil ama takım olarak iyi mücadele eden bir takım vardı. Özellikle geçen hafta Malatya maçını izlediğimizde, 2-0’dan Malatya deplasmanında 2-2’ye getirmek çok kolay değil. Bizim için zor bir maç oldu ama kazanmasını bildik. İyi mi oynadık, değil ama mücadele ettik. Yaş ortalaması olarak biraz yüksek bir takım dolayısıyla bugün oyunun belli bölümlerinde sıkıntılar da yaşadık. Dönen topları kazanamadık, biraz rakiple uzak oynadık ve pas trafiğini çok iyi yönetemedik ama hedefe giden yolda, şampiyonluğa giden yolda bazen kazanmak bizim için çok önemli. Bugün bizim adımıza özellikle oyuncu değişiklerinden sonra oyun bizim lehimize döndü” diye konuştu. (iha)