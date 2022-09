Huzurevi sakinlerinin isteği gerçeğe dönüştü

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Huzurevimizde kalan değerli büyüklerimizin talep ettikleri

Bocce Sahamızı tamamlayarak hizmete sunduk, hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kendisinden Bocce Sahası talep eden Huzurevi sakinlerinin isteğini gerçeğe dönüştürdü. Yeşilyurt Belediyesi ekipleri tarafından Huzurevinin bahçesine kazandırılan Bocce Sahasının açılışı nedeniyle Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a Huzurevi sakinleri büyük ilgi gösterdi. Bocce Sahasında ilk atışı yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Kent Konseyi Müzik Çalışma Grubu sanatçıları tarafından gerçekleştirilen müzik dinletileriyle keyifli anlar yaşayan yaşlılarla tek tek sohbet ederek, dualarını aldı. Huzurevinin sağlıklı ve güzel şartlarında hayatlarını sürdüren yaşlılar, boş zamanlarını faydalı geçirmek adına talep ettikleri Bocce Sahasının yapılmasından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular. Huzurevi sakinlerinin sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hayat yaşaması için her türlü desteği verdiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Tecrübelerinden ve birikimlerinden her daim istifade ettiğimiz, kendilerini kıymetli bir bilgi hazinesi olarak kabul ettiğimiz değerli büyüklerimizle güzel ve samimi bir ortamda bir araya gelmenin huzurunu yaşıyoruz. Önceki ziyaretimizde boş zamanlarını faydalı ve güzel geçirmek için bizlerden bocce sahası isteyen değerli büyüklerimizin isteğini gerçeğe dönüştürüp, binamızın ön kısmına sahamızı yaparak kendilerine teslim ettik. Yaşlılarına gereken önemi vermeyen, onlara sahip çıkmayan, ihtiyaç duydukları sevgi ve saygıyı kendilerinden esirgeyen bir toplumun güven ve huzur içinde olması mümkün değildir. Yaşlılarımız bizler için tecrübe abidesidir. Bizler, millet olarak saygıdeğer büyüklerimizi asla bir yük olarak görmeyen, bilakis, onların varlıklarından mutluluk duyan, onlara hak ettikleri ilgi, saygı ve hürmeti gösteren bir kültür ve geleneğe mensubuz. Bizler büyüklerimize saygı ve sevgiyi eksik etmeyen, onların huzurlu ve güzel bir hayat yaşaması için her türlü desteği veren yerel bir yönetim olarak varlıklarıyla bize güç katan büyüklerimizle birlikte yaşamaktan mutluluk duymaktayız. Büyüklerimizin tecrübelerinden ve birikimlerinden her daim yararlanıyoruz, bundan sonrada onların tavsiyeleri ve öğütlerini almaya devam edeceğiz. Onlardan isteğimiz; hâyır dualarını ve güzel sözlerini bizlerden eksik etmesinler. Bugünde değerli büyüklerimizin sevgisini görmek, güzel sohbetlerinden yararlanma fırsatı yakaladık. Büyüklerimiz başımızın tacı ve en kıymetli hazinemizdir. Kent Konseyimize bağlı değerli sanatçılarımızın seslendirdikleri şarkılarla güzel ve neşeli anlar yaşayan büyüklerimizin bu mutluluğu bizi mutlu etmektedir.” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar konuşmasından sonra yanında getirdiği hediye paketlerini Huzurevi sakinlerine takdim etti. Bülten)