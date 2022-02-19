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Huzur ve güven uygulamasında yakalanan 8 şüpheli tutuklandı

huzur ve güven uygulamasında yakalanan 8 şüpheli tutuklandı
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri tarafından gerçekleştirilen ‘Huzur ve Güven’ uygulaması kapsamında çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik JAST ekiplerince 19 kişi yakalandı.

Jandarma JASAT ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar ve belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda yakalanan 19 kişiden 8’i tutuklandı. JASAT ekipleri, tasarlayarak adam öldürme, cinsel taciz, basit yaralama, taksirle yaralamaya neden olma, hırsızlık, silahlı tehdit, mala zarar verme, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek, uyuşturucu madde kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, alkollü araç kullanmak, tarihi ser kaçakçılığı suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan 19 şüpheli yakalandı.

19 şüpheli tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 11 şahıs Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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