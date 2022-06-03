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Anasayfa / Asayiş / “Huzur Güven Uygulaması” gerçekleştirildi

“Huzur Güven Uygulaması” gerçekleştirildi

“Huzur Güven Uygulaması” gerçekleştirildi
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“Huzur Güven Uygulaması” gerçekleştirildi

Dağdeviren uygulamayı bizzat yönetti

Malatya Emniyeti tarafından genel asayiş ve kamu düzenin sağlanması ile mevcut olan huzur ve güven ortamının devamlılığının sağlanması amacıyla kent genelinde alınan mevcut tedbirlere ilaveten 800 personel ve 65 motorize ekibin görev aldığı Malatya Huzur Güven Uygulaması gerçekleştirildi. Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’in bizzat yönettiği uygulamada 7 bin 375 şahıs sorgulandı, 2 bin 282 araç kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde çeşitli ihlallerden 126 araca cezai işlem uygulanırken, 3 araç trafikten men edildi. Uygulamada 6 tabanca, 1 tüfek ile çok sayıda fişek ve kesici alet ele geçirildi. (Haber Merkezi)

 

 

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