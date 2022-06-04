Hüzün ve sevinç bir arada

HABER MERKEZİ

17 yıl sonra Süper Lig’e yükselen İstanbulspor’da büyük sevinç yaşandı. Tarihlerinde ilk kez Süper Lig’e yükselmeye çok yaklaşan Bandırmasporlu futbolcular maç sonu büyük üzüntü yaşadı. Spor Toto Süper Lig’e yükselen son takım İstanbulspor olurken, Bandırmasporlu futbolcular maç sonu büyük üzüntü yaşadı. İstanbulsporlu teknik heyet ve oyuncular kupalarını ise TFF Başkanı Servet Yardımcı’nın elinden aldı. Spor Toto 1. Lig’den, Süper Lig’e yükselen son takım İstanbulspor oldu. Sarı-siyahlı futbolcular maçın bitiş düdüğü ile büyük sevinç yaşadı. Teknik heyet, sporcuların aileleri ve futbolcular maçın ardından adeta kenetlendi.