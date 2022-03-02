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Husumetlisine sokak ortasında ateş açtı, saldırı anı kameraya yansıdı

husumetlisine sokak ortasında ateş açtı, saldırı anı kameraya yansıdı
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İstanbul Zeytinburnu’nda yabancı uyruklu kişilerin arasında daha önceden bulunan husumet sonucu silahlı saldırı yaşandı. Olayda yaralanan 1 kişi hastanede tedavi altına alınırken, yaşanan saldırı anı kameraya yansıdı.

OIay, Zeytinburnu Nuripaşa İsa Yusuf Alptekin Sokak’ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Afganistan uyruklu kişiler arasında daha önceden husumet bulunuyordu. Taraflardan biri belinde silahla husumetli olduğu kişinin yanına geldi. Silahlı saldırgan, hiçbir şey konuşmadan tabancayla 3 el ateş açtı. Silahı tutukluk yapan saldırgan koşarak olay yerinden uzaklaştı. Bacağından yaralanan kişi ise sokak üzerine yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerindeki kameraları inceleyen polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Silahlı saldırı kamerada

Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde saldırıya uğrayan Afganistan uyruklu gencin arkadaşlarıyla sohbet etmesi görülüyor. Silahlı saldırgan belinden çıkardığı tabancayla ateş ederek olay yerinden uzaklaşıyor.

“Biri gelip ateş etti ve kaçtı”

Yaşananları anlatan mahalle esnafı Ensar Öztürk, “Dükkanda oturuyordum. Ses duydum. Dışarı çıktım. Bir kişi gelip ateş etti. Ambulans çağırdık. Ambulans alıp götürdü. Ateş eden kişi kaçıp gitti. Sonra da polis ekipleri ve olay yeri inceleme gelip inceleme yaptılar. Yaralı bacağından vurulmuş” dedi.

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