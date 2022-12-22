HUKUKLA RADYO’NUN HARMANLANMASI

ÜMHAN AYAZ

2022 yılında düzenlenen TRT Genç İletişimciler yarışmasında finale kalan İnönü Üniversitesi Hukuk öğrencisi, Merve Bulut radyoya ilgisinin nerden geldiğiyle ilgili konuştu.

Küçüklüğünden beri radyo dinlediğini söyleyen Merve Bulut BUSABAH gazetesine konuştu. Bulut, “Radyoya merakım küçüklükten geliyor.” dedi. İnönü Üniversite Hukuk Bölümü 2. Sınıf öğrencisi olan Bulut, “Radyo Kampüs’e spiker alındığını duyunca hemen başvuru yaptığım, mülakata girdim ve mülakatı kazandıktan sonra programlar hakkında eğitimler aldım” ifadelerini kullandı. Radyo Kampüs bünyesinde Hukuk ve Psikoloji adlı programı yaptığını dile getiren Bulut, “Hocalarımız gözetmenliğinde bir arkadaşımla beraber ‘Hukuk ve Psikoloji’ programın spikerliğini yapıyorum.” şeklinde konuştu.

Bulut, TRT Genç İletişimciler yarışmasına gönderdiğini proje ilgili şu bilgileri paylaştı: “Yarışma için kadına şiddete dair bir proje hazırladım. Kadın cinayetleri, kadına taciz konularının bir arada olduğu bir radyo draması içeriği ürettik ve kadın cinayetleri ile ilgili ses getirecek bir proje olmasını istedik.”

“MEDYA HUKUKUNDAN İLERLEMEYİ DÜŞÜNÜYORUM”

Hukuk fakültesine kendi isteğiyle ve çok çabalayarak geldiğini söyleyen Bulut “Ben mesleğimle iletişimi tek bir alanda toplayıp o alanda ilerlemek istiyorum. Şu an medya avukatlığı düşünüyorum ve medya hukukundan ilerlemeyi düşünüyorum. İletişim özellikle radyo çok eğlenceli, renkli ve sevdiğim bir alan olduğu için kendi alanımla birleştirip güzel şeyler ortaya çıkarmayı planlıyorum.” dedi. TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışmasında finale kalmasının ardından ikinci üniversite olarak iletişim fakültesi okumak istediğini fakat kendi bölümü zor olduğu için hukuk fakültesinden eğitimine devam edeceğini söyledi.

FİNALE KALINCA

Bulut, “Yarışmada finale kalınca, haber verdiler ve Ankara’ya davet ettiler. Ankara’da bir hafta eğitim verildi ve ödül töreni yapıldı. Eğitim sürecinde çok şey gördüm ve öğrendim. İletişim alanında tanınmış birçok isimle karşılaştım. Alanla ilgili olarak çok faydalı konferanslar yapıldı. Öyle bir ortama girince alana ilgim daha arttı.” şeklinde konuştu ve kendi alanı olan hukuk ile radyoyu birleştirerek farklı projelere imza atmak istediğini belirtti.

“RADYO KAMPÜSÜ GURURLANDIRDI”

İnönü Üniversitesi’nin radyosu olan, Radyo kampüsün koordinatörü Doç. Dr. Bahar Öztürk, Merve Bulut’un TRT Geleceğin İletişimcileri yarışmasında ilk 10’a kalarak göstermiş olduğu başarıyı tebrik etti. Öztürk, “Radyo Kampüsü gururlandırdı.” dedi. Merve Bulut’un Radyo Kampüs’te “Hukuk ve Psikoloji” adlı programı yaptığını söyleyen Öztürk, “Hukuk Fakültesi öğrencimiz olan Merve Bulut, Radyo Kampüs’teki programını hobi olarak yapıyor. Gayet başarılı ve güzel bir program, öğrencimize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.