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Anasayfa / Gündem / Malatya’da okul öncesi eğitim alan öğrenci sayısı şaşırttı. İşte o rakamlar!

Malatya’da okul öncesi eğitim alan öğrenci sayısı şaşırttı. İşte o rakamlar!

Malatya’da okul öncesi eğitim alan öğrenci sayısı şaşırttı. İşte o rakamlar!
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Malatya’da okul öncesi eğitim alan öğrenci sayısı şaşırttı. İşte o rakamlar!

Malatya’da okul öncesi eğitim alan öğrenci sayısı şaşırttı. İşte o rakamlar!

Malatya’da okul öncesi eğitim alan öğrencesi sayısı 17 bine yaklaştı.

Okul öncesi eğitimde okullaşma oranın her geçen gün arttığı Malatya’da Temel Eğitimde “On Bin Okul Projesi”nin yanı sıra hayata geçirilen benzer uygulamalarla açılan 14 anaokulu, 109 da anasınıfında eğitim alan öğrenci sayısı 16 bin 296’ya ulaştı.

Özellikle çocukların yetenekleri ile becerilerini keşfederek erken yaşlarda kayıt altına alma öncelikli eğitim ihtiyaçlarının karşılanması merkezli yürütülen çalışmalar neticesinde 2019 yılında yüzde 74 olan okullaşma oranı 2022 Aralık ayı itibariyle yüzde 94’e ulaşırken, 3- 4 yaş grubu dahil toplamda okul öğrenci sayısı ise yaklaşık 17 bine yaklaştı. (İHA)

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