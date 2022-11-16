Zam gelse de vatandaşlar doğal gazdan vazgeçmiyor

“Doğal gaza zam geldi diyorlar ama sobaya yönelen yok”

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Havaların soğuması ile birlikte bir zamanlar dekoratif amaçlı kullanılan sobalar tekrar ısınma aracı olarak gündeme geliyor. Doğal gaza zam gelmesine rağmen vatandaşların doğal gazdan vazgeçmediklerini ifade eden esnaf Burhan Tay, “Doğal gaza ne kadar zam gelse de ucuz. Doğal gaz çıkınca sobacılık mesleği bitti. Bizim artık başka bir iş bulmamız lazım. Malatya’da eskiden 40-50 tane sobacı vardı, şimdi 3 tane kaldı” dedi.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte havalar soğumaya başladı. Doğal gazlı evde oturan vatandaşların çoğu kombiyi açtılar, son zamanlarda her alanda olduğu gibi doğal gaza da ciddi oranlarda zam geldi, bu zam karşısında bazı vatandaşlar sobaya yönelseler de esnaflar satış yapamadıklarından şikayetçiler. Vatandaşların doğal gaza yönelmesi ile birlikte sobacılık mesleğinin bittiğini söyleyen esnaflar BUSABAH gazetesine önemli açıklamalarda bulundular.

“DOĞAL GAZ ÇIKINCA SOBACILIK MESLEĞİ BİTTİ”

Sobaların uğraştırıcı olması ve bakımının zor olmasından dolayı vatandaşların doğal gaza yöneldiğini ifade eden Bakırçılar Çarşısı esnaflarından Burhan Tay, “Sobalar ucuz ama kimse soba kullanmıyor ki şimdi. Herkes doğalgaza yöneldi, Doğal gaza zam geldi diyorlar ama sobaya yönelen yok, sobanın işi zor olduğu için kimse alıştığı rahatlıktan vazgeçmek istemiyor. Doğal gaza ne kadar zam gelse de ucuz. Doğal gaz çıkınca sobacılık mesleği bitti. Bizim artık başka bir iş bulmamız lazım. Malatya’da eskiden 40-50 tane sobacı vardı, şimdi 3 tane kaldı. Ben de bırakmayı düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

“EMAYE SOBALAR ÖMÜRLÜK DİYEBİLİRİZ”

Soba alacak vatandaşlara tavsiyelerde bulunan esnaf Tay, emaye sobaların ömürlük olduğunu belirterek, “Eski sobalar şimdi yok. Eskiden biz teneke soba yapardık ben 1974’ten beri bu piyasadayım. Teneke soba yapar, satardık. Bir teneke soba dahi 3 yıl dayanırdı. Bu emaye sobalar 13 yıl dayanır. Sobanın kötüsü olmaz, ucuzu olur, vatandaşlar ucuz olduğu için kalitesiz soba alıyorlar ama onlarda 3-5 yıl gidiyor, kaliteli sobalarda fiyatlar biraz fazla ama bir kez aldıklarında 10-20 yıl kullanabiliyorlar. Zaten kötü soba yapan bu piyasada tutunamaz. Kötü sobayı da zaten hiçbir esnaf alıp satmaz. Bizler aracıyız, fabrikadan getirip satarız. Bir kere bir malzeme kötü çıktığı zaman bir daha o firma ile çalışmayız ve aldığımız ürünü de kesinlikle iade ederiz, müşteriye vermeyiz. Emaye sobalar ömürlük diyebiliriz, bir soba 10-15 yıl gittikten sonra bir ton kömür olmuş 7-8 bin lira. Yakıt pahalı” ifadelerine yer verdi.

Son olarak bazı gençlerin işsizlikten yakındığını söyleyen esnaf Burhan Tay, “İş yok diyorlar ama ben burada çalıştırmak için bir işçi bulamıyorum, Suriyelilerde olmasa memlekette işçi bulunmaz” dedi.