HOŞ BİR SADA BIRAKMALI

Öncelikle geçtiğimiz günlerde Gaziantep ve Mardin illerimizde meydana gelen elim kazalarda yaşamlarını yitiren kardeşlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralı olarak kurtulanlara acil şifalar dilerim. Yüreğimiz yandı. Hepsinin acısını yürekten paylaşıyorum.

Gaziantep’te meydana gelen ve hepimizi yasa boğan kazada görevlerini yerine getirmek için bulunan gazeteciler Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver kardeşlerimiz de yaşamlarını yitirdiler. Basın şehitlerimizin mekanları cennet olsun.

Yaklaşık 43 yıldır Malatya sporunu yakın takip eden bir kardeşinizim.

Yıllar çabuk geçiyor bende zaman buldukça eskileri yat ederek Malatya’ya hizmet eden siyasileri, sanatçıları, devlet adamlarını ve sporcuları bir nebzede olsa arşivimdeki görüntüleri sosyal medya hesabımdan paylaşarak onura etmek istiyorum.

TRT AMIGO RAMAZAN GUNGUL BELGESELİ

Malatya’mızın efsane amigosu Ramazan Güngül’ün (Amigo Ramo) başrolde oynadığı, arşivimde yer alan görüntülerin de paylaşıldığı TRT Spor ekranlarından yayınlanan Amigo Ramazan Güngül Belgeselinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Arşiv görüntüsü için şahsımın adının belirtilmesi beni de fazlasıyla memnun etti. Malatya’nın tarihine ışık tutulması adına bizlerde Busabah ailesi olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz.

Belgesel yönetmeni hemşerimiz Sadık Mete kardeşimi Malatya’nın tanıtımına katkı sağladığı için canı gönülden tebrik ediyorum.

Belgeseli büyük bir heyecanla ve keyifle izledim.

Eskileri tekrar hatırlamak çok duygulandırdı. Ancak yok olan ve yok olmaya yüz tutan değerlerimizi gördükçe içimi çekerek üzüldüm.

Yıllar içerisinde birçok siyasi, iş insanı, spor adamı, futbolcu, antrenör, bürokrat ve Malatyalı hemşerimizle aynı ortamda bulundum. Hepsinden Allah razı olsun.

Bu dünyaya konup, göçenlerin Allah mekanlarını cennet eylesin. Hayatta olanlara Allah sağlıklı uzun ömürler tayin etsin.

Baki kalan kubbede hoş bir sada imiş

Bu yazım biraz duygusal ve hüzünlü oldu. Okuyucularımızdan özür diliyorum.

İnşallah ömrümüz yettikçe sevdiklerimize ve dostlarımıza daha güzel haberler vermek ümidiyle.

Kalın sağlıcakla…