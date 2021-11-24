Hollywood’dan Malatya’ya film teklifi

MUTLU SARIGÜL

Hollywoodlı 3 aktör Birleşik Dünya Serrada Escrima Federasyonu Başkan Yardımcısı Mustafa Günaydın’la 3 gün boyunca antrenman yaptılar. Mustafa Günaydın’ın böyle bir Uzakdoğu sporuyla Türkiye’de meşgul olmasının kendisini çok gururlandırdığını dile getiren Jerry G. Angelo, Malatya’da bir aksiyon filmi çekeceğini söyleyerek, filim için Günaydın’a başrol oyunculuğu teklifinde bulundu.

Hollywood’dan Jerry G. Angelo, Aubrey Trujillo, Leo Zaza, Birleşik Dünya Serrada Escrima Federasyonu Başkan Yardımcısı Malatyalı Grand Master Mustafa Günaydın’ı ziyaret ettiler. 3 gün boyunca Günaydın’la antrenman yapan ve Malatya’nın tarihi ile kültürel yerlerini gezen 3 aktör, dün Malatyalı gazetecilere bir açıklama yaptılar.

İlk açıklamayı Birleşik Dünya Serrada Escrima Federasyonu Başkan Yardımcısı Malatyalı Grand Master Mustafa Günaydın yaptı. 3 aktörün Hollywood’dan geldiğine dikkat çeken Başkan Günaydın, Türk asıllı aktörün daha önce Malatya’ya geldiğini söyledi.

“3 GÜN ANTRENMAN YAPTIK”

Amacının Malatya’nın ismini duyurmak olduğunu belirten Günaydın, “Şimdi Leo Zaza arkadaşlarıyla beraber geldiler. Burada 3 gün antrenman yaptık. Bundaki en büyük amacım Malatya’nın bir şekilde gündeme gelmesi. Ben Malatya’da bir aksiyon filmi yapılması için rica ettim. Sağ olsunlar buna olumlu baktılar. Malatya’da bir aksiyon filmi çekmeyi düşünüyorlar. Bu filimden sonra Malatya’nın ismi duyulacak. Benim en büyük amacım Malatya’nın ismini duyurmak. Arkadaşlarla görüşme yaptık” diye konuştu.

“HOLLYWOOD’UN ÜNLÜ OYUNCU VE YAPIMCILARINDAN”

Hollywood’da Mustafa Günaydın’dan bahsettiğini anımsatan Leo Zaza da, “Yaklaşık 11 yıldır Amerika’da yaşıyorum. Uzakdoğu dövüş sanatları ve sinemayla meşgulüm. Jerry G. Angelo Hollywood’ın ünlü oyuncu ve yapımcılarından. Kendisinin yaklaşık 80’e yakın filmi var. AubreyTrujillo ise hem opera sanatçısı hem de çektiğimiz filmin başrol oyuncusu. Jerry G. Angelo, kendisi gerçekten hem iyi yönetmen hem de iyi aksiyon filmleri seven birisi ve ben kendisine Mustafa Günaydın’dan bahsettim. Kendisi çok gururlandı ve Malatya’ya gelmek istedi. Mustafa Günaydın’ın böyle bir Uzakdoğu sporuyla Türkiye’de meşgul olması beni çok gururlandırdı. Özellikle Birleşik Dünya Serrada Escrima Federasyonu Başkan Yardımcısı olmak ve böyle bir federasyonu kurmak bizim için çok gurur verici. Kendisi hem başaralı hem mülayim hem de o kadar iyi ki, gelecek nesiller için böyle bir sporu miras bırakacak bir hoca. Bunun değeri benim için çok önemli. Aynısını ben Jerry G. Angelo’ya anlatırken kesinlikle gelip, onunla tanışıp, ondan eğitim almasını istedim. Jerry G. Angelo burada bir aksiyon filmi çekip, Mustafa Günaydın’ı değerlendirip, ondan eğitim almak istedi. Çok mutluyuz” ifadelerine yer verdi.

“MUSTAFA HOCA’NIN ÇOK FOTOĞRAFINI ÇEKTİM”

Sözlerine teşekkür ederek başlayan Jerry G. Angelo ise, “Leo Zaza sayesinde Mustafa Hoca’yı duyduğumda çok gururlandım. Kesinlikle hemen Türkiye’ye gelmek istedim. Önümüzdeki yıl çekeceğimiz aksiyon filmi için Mustafa Hoca’yla tanışmak istedim. Bundan dolayı buradayız. Mustafa Hoca bizi çok iyi ağırladı. Geldiğimiz günden beri çok çalıştık. Gördüğümüz teknikler çok özel teknikler. Bizi çok şaşırttı. Malatya’da çekeceğimiz aksiyon filminde bu teknikleri göstermek istiyoruz. Çekeceğimiz film hem eğlenceli hem kalıcı olsun biz film yapmayı seven insanlarız. Film, dövüş yaptığımız zaman sanki çocukluğumuzu görüyoruz. Mustafa Günaydın çekeceğimiz filmde başrol oyunculuğundan birisini vereceğiz. Mustafa Hoca’nın çok fotoğrafını çektim. Çok iyi görünüyor. Hollywood’da bulunan diğer ekimiz de var. Bu ekibimizin yönetmen ve yapımcıları Mustafa Hoca’yı kullanmak istiyorlar. Bu bizim için çok yeni bir fırsat” söyleminde bulundu.

Escrima’daki teknikleri hayatında görmediğini söyleyen Aubrey Trujillo ise, “Mustafa Günaydın’la çok güzel zaman geçirdik. Gördüğümüz teknikleri önümüzdeki yıl çekeceğimiz aksiyon filminde göstermek istiyoruz. Bu teknikleri hayatımda görmedim” dedi.