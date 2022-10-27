Hobi olarak başladı, tutkusu oldu

HÜSEYİN KOCAMAN

Malatya’nın genç iş adamı ve siyasetçilerinden birisi olan Yeniden Refah Partisi Malatya İl Başkanı Bilal Yıldırım, öte yandan bir aroma terapist. Bitkilerle uğraşmayı çok sevdiğini dile getiren Yıldırım, şifalı bitkilerle uğraşmanın kendisi için bir tutku haline geldiğini belirterek, “İnsanlardan bir karşılık beklemeden elde ettiğim ürünleri hediye ediyorum. Ayrıca geri dönüşler alınca çok seviniyorum” dedi.

Malatya’nın genç iş adamı ve siyasetçilerinden birisi olan Yeniden Refah Partisi Malatya İl Başkanı Bilal Yıldırım’ın iş ve siyasi hayatının yanı sıra çok iyi bir aroma terapist olduğunu biliyor musunuz? Bitkilerle içli dışlı olan, bitki toplamak için boş zamanlarında dağ taş gezen Yıldırım’ın elde ettiği karşımlar neredeyse şifa saçıyor. Hobisini BUSABAH gazetesiyle paylaşan Yıldırım, küçük de olsa bitkilerden şifalı yağlar yapmanın bir hikâyesi olduğunu söyledi.

“BİTKİLERİ ARAŞTIRMAYA BAŞLADIM”

Gıda Mühendisi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler öğrencisi olduğu ve bitkilerle uğraşmayı çok sevdiğini dile getiren Yıldırım, “Yıllar önce bir yakınımın göz rahatsızlığı vardı. Bu rahatsızlığı araştırayım derken kendimi tam da aktarların içerisinde buldum. Şifalı bitkiler aktarlardan temin ediyordum. Daha sonra Malatya’da, bölgede hangi şifalı bitkilerin olduğunu, bu bitkilerin ne tür faydaları olduğunu araştırmaya başladım. Bitkileri araştıra araştıra kendimi bitkilerin arasında buldum” dedi.

“MALATYA ÇOK ZENGİN BİR BOTANİĞE SAHİP”

“Mesela sirkenin, incir çekirdeği, üzüm çekirdeği yağının ne kadar faydalı olduğunu görünce bu iş meraktan ziyade benim için büyük bir hobi haline geldi” diyen Yıldırım, şunları kaydetti:

“Şimdi ben bu işi hobi olarak yapıyorum. İnsanlardan bir karşılık beklemeden elde ettiğim ürünleri hediye ediyorum. Ayrıca geri dönüşler alınca çok seviniyorum. Örneğin sarı kantaron. Satı kantaronun anavatanı neredeyse Malatya. Beydağı’nda bulunan sarı kantaron bol güneş ışığı alıyor. Ve bu kantaron insanlara ciddi fayda sağlıyor. Ben bunu insanlara tavsiye ediyorum ve geri dönüşler çok güzel oluyor. ‘Evet, benim şu rahatsızlığım vardı, şimdi çok iyiyim, teşekkür ediyorum’, sözlerini duyduğumda daha çok motive olsun ve daha çok araştırmaya başladım. Malatya’daki bitki botaniğini aşağı yukarı biliyorum, Malatya çok zengin bir botaniğe sahip. Ben de bunları dağlarda temin ediyorum.”

“ALIÇ SİRKESİNİN KALBE ÇOK FAYDASI VAR”

Doğada bulunan yabani kuşburnu ve alıç meyvelerinin vatandaşlar tarafından toplanıp, değerlendirilmesini isteyen Yıldırım, “Özellikle içinde bulunduğumuz mevsim alıç mevsimi olduğunu için dağlarda yabani olarak yetişen alıçların meyvesi yok oluyor. Bu meyvelerin toplanılması gerekiyor. Bu meyvelerden alıç sirkesi başta olmak üzere, alıç suyu, alıç marmelattı yapılabilir. Alıcın kalbe, damarlara çok faydası var. Öte yandan tam kuşburnu dönemi. Bunlar da çürüyüp gidiyor. Bunların da toplanması gerekiyor. Biliyorsunuz kuşburnunda bol miktarda c vitamini bulunuyor. Özellikle kışın grip ve soğuk algınlığına birebir” ifadesinde bulundu.