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Anasayfa / Asayiş / Hizmet içi eğitimler devam ediyor

Hizmet içi eğitimler devam ediyor

Hizmet içi eğitimler devam ediyor
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Hizmet içi eğitimler devam ediyor

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından 2022 yılı hizmet içi eğitimleri çerçevesinde olay yeri inceleme ekiplerine eğitimler verildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli olay yeri ve bomba imha uzmanları tarafından merkez ve ilçelerde görev yapan personele hizmet içi eğitimleri çerçevesinde bilgilendirmelerde bulunuldu.
Görevlilerin dikkat ve duyarlılığını canlı tutmak amacıyla düzenlenen eğitimlerde ‘Olay yerine ulaşan ilk ekibin görev ve sorumlulukları, şüpheli paketlerde alınacak çevre tedbirleri, bombalı ve silahlı eylemler, x ray cihazlarında patlayıcı madde görüntüleri ve patlayıcı türleri’ gibi konularında personele teorik ve uygulamalı olarak hizmet içi eğitim verilirken, programların belirli aralıklarla sürdürüleceği bildirildi. (İHA)

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