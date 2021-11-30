“hi̇zmet etmek i̇çi̇n uğraşiyoruz”

MGTC’ye birtakım dizi ve temaslarda bulunan Kale Belediye Başkanı Murat Koca, burada ilçesine yapılan çalışmaları anlattı. Kale’nin son 2 yılda büyük değişim ve dönüşüm yaşadığını belirten Koca, Kale’nin deprem konutlarıyla, yeni belediye hizmet binasıyla, GES Projesiyle, Gençlik Spor Merkezimizi ve imarıyla hızlı bir şekilde geliştiğini vurguladı.

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanvekili Mikail Pelit, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek,“Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’ni bugün Kale Belediye Başkanımız ziyaret için burada bulunuyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Kale, Malatya’nın önemli ilçelerinden biridir. Doğu-batı aksında önemli bir kavşaktır. Özellikle son yıllarda Kale’ deki gelişmeler, memnuniyet vericidir. Hizmeti geçenlere teşekkür ederiz. Kale, Malatya’mız için ayrı özelliğe sahip olan bir ilçemizdir. Sayın başkana ziyaretlerinden dolayı tekrardan teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kale Belediye Başkanı Murat Koca, Kale’nin büyük bir değişim yaşadığını söyleyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Koca,“Göreve geldiğimizden bu yana Kale’de bir değişim ve dönüşüm havası hâkim. Tabii başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımızı, vekillerimizin, büyükşehrimizin, valimizin e kurumlarımızın büyük emeği var. Ayrıca basınımız, eksiklerimizi görerek, bizlere rehberlik ettiği için teşekkür ederiz. Yaptığımız hizmetlerin vatandaşa aktarılması noktasında bizlere verdiğiniz desteklerden dolayı tekrar teşekkür ediyoruz” kelimelerine yer verdi.

“16 İLİN GEÇİŞ GÜZERGÂHINDAYIZ”

“Kale Malatya’nın doğuya açılan kapısıdır” diyen Başkan Koca, “Kale, şu anda deprem konutlarıyla, yaptığımız yeni belediye hizmet binamızla, GES Projesiyle, Gençlik Spor Merkezimizle, imarımızla hızlı bir şekilde değişiyor ve dönüşüyor. Ayrıca ilçemize yapılan yollar nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Beyefendiye, MASKİ’nin ve yol asfalt dairesi başkanlığına teşekkür ediyorum. Kale’yi eskiyle mukayese ettiğiniz zaman Kale, Malatya’nın parlayan yıldızı oldu. 16 ilin geçiş güzergâhındayız. Malatya’nın doğuya açılan kapısıdır, Kale. Biz elimizden geldiği kadarıyla ilçemizdeki vatandaşlarımıza hizmet etmek için uğraşıyoruz” dedi.

ŞÜKRAN MALKOÇ