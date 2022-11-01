Hızır gibi yetişti, ilk müdahaleyi yaptı!

Hüseyin Kocaman

Bisikletiyle giderken kalp krizi geçirerek yere yığılan bir vatandaşa ilk müdahaleyi yoldan geçen bir doktor yaptı. Genel cerrah olduğu öğrenilen doktorun ilk müdahalesi vatandaşı kendine getirirken, Hızır gibi yetişen doktor çevrede bulunan vatandaşın takdirini topladı.

Kışla Caddesi’nde bisikletiyle giden bir vatandaş, aniden düşerek, yere yığıldı. Şans eseri yoldan geçen ve genel cerrah olduğu öğrenilen bir doktor tarafından ilk müdahalesi yapılan vatandaşın havale ile birlikte kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Doktorun “nefes al, hareket et, konuş” telkinlerine cevap veren ve kendisine az da olsa gelen vatandaş, çağrılan ambulans ile hastaneye götürüldü. Vatandaşın sağlık durumunun nasıl olduğunu bilinmezken, “Hızır doktor” denilen doktorun, kim olduğu, hangi hastanede çalıştığı öğrenilemedi.