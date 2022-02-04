DOLAR

13,5680$%-0.06

EURO

15,5277%-0.06

STERLİN

18,3603£%-0.61

GRAM ALTIN

787,25%-0,06

ÇEYREK ALTIN

1.278,00%-0,31

BİTCOİN

538462฿%7.57486

Yatsı Vakti a 02:00
Malatya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Hizan’da halı sahanın çatısı çöktü: 3 yaralı

Hizan’da halı sahanın çatısı çöktü: 3 yaralı

hizan’da halı sahanın çatısı çöktü: 3 yaralı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Hizan ilçesinde aralıksız etkili olan kar yağışından dolayı halı sahanın çatısının çökmesi sonucu 3 çocuk yaralandı.

Doğu Anadolu Bölgesi’ni etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, Bitlis’te de hayat durma noktasına geldi. Günlerdir belli aralıklarla yağan karın ağırlığına dayanamayan Hizan Yatılı Bölge Okulu bahçesinde bulunan halı sahanın çatısının çökmesi sonucu 3 çocuk yaralandı. Olay sonrası bölgeye 112, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Hizan Belediye itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri bölgeye sevk edildi. Yaralı çocuk bulunduğu yerden çıkarılarak Hizan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Belediye ekipleri çatısı çöken halı sahada dışarıdan birilerinin olma ihtimaline karşı çalışmalarını sürdürüyor. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Zeytinburnu’nda sokak ortasında silahlı saldırı kamerada

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.