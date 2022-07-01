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Hız sınırı uygulaması bugün başlıyor

Hız sınırı uygulaması bugün başlıyor
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Hız sınırı uygulaması bugün başlıyor

Geçtiğimiz günlerde 81 il valiliğine, gönderilen otoyollardaki otomobil hız sınırları uygulaması 1 Temmuz (bugün) itibariyle başlıyor.

Otoyollardaki hız sınırı uygulamasında yeni dönem bugün itibariyle başlıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen yazıda, Karayolları Trafik Kanunu’nun “Hız Sınırları” başlıklı 50. maddesi hatırlatılarak, motorlu araçların cins ve kullanma amaçlarına göre sürülebileceği en çok ve en az hız sınırları, şehirlerarası çift yönlü karayollarında 90 kilometre/saat, bölünmüş yollarda 110 kilometre/saat, otoyollarda 120 kilometre/saat hızı geçmemek üzere yönetmelikle belirlendiği ifade edilmişti.

Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının da uygun görüşü alınarak, otomobiller için otoyollarda yeni hız sınırları belirlendi.

Bugün itibari ile;

Edirne-İstanbul (Avrupa otoyolu), İstanbul-Ankara (Anadolu  Otoyolu), Niğde-Mersin-Şanlıurfa (Niğde- Tarsus kesimi, Tarsus-Şanlıurfa kesimi)  ile  Çeşme-İzmir-Aydın  (Çeşme-İzmir kesimi ile İzmir-Aydın kesimleri) otoyollarının mevcut olan 120 km/s olan hız sınırı 10 km/s artırılarak 130 km/s,

Kuzey Marmara otoyolunun Sakarya-Kurtköy-Odayeri-Kınalı bölümü, Malkara-Çanakkale, Gebze-İzmir /Menemen-Çandarlı, Ankara-Niğde otoyollarında ise 120 km/saat olan hız sınırı 20 km/saat artırılarak 140 km/saate çıkarıldı.  Ayrıca yapımı devam eden ve yeni projelendirilecek otoyollar hizmete açıldıklarında 120 km/saat olan hız sınırı 20 km/saat artırılarak 140 km/saate yükseltilecek.

YOL STANDARTLARI DİKKATE ALINDI

Bugün başlayan uygulama kapsamında otoyolların yol standartları dikkate alınırken, otoyollarda trafik işaretlemelerine yönelik çalışmalara da tamamlandı. (İçişleri Bakanlığı)

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