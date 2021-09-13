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Hız Sınırı Bölgesi Levha Alımı Yapılacak!
Malatya Büyükşehir Belediyesi hız sınırı bölgesi levha alımı yapılacağını duyurdu.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”HIZ SINIRI BÖLGESİ LEVHA ALIMI VE MONTAJI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.” ifadelerine yer verildi.
İhalenin teklif açma tarihi 20 Eylül olarak belirtildi.
Temizlik Malzemesi Alınacak!
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