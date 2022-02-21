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Hırsızlık zanlısı olarak aranırken kasten yaralamadan yakalandı

hırsızlık zanlısı olarak aranırken kasten yaralamadan yakalandı
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Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bir evden yaşanan hırsızlık olayı zanlısının dün kasten yaralama suçundan gözaltına alınan şahıs olduğu tespit edildi.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Çanakçı Mahallesi’nde 6 Haziran 2021 tarihinde bir evde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucu 20 Şubat 2022 Pazar günü ’Kasten yaralama’ olayından gözaltına alınan S.S.(42/E) olduğu tespit edildi. Bugün adli makamlardan alınan arama kararı sonrası şüphelinin ikametinde yapılan aramada; müşteki M.A. (28/K)’ya ait 2 adet altın kolye, 1 takım altın küpe ve müştekinin annesi A.A. adına düzenlenmiş 1 adet 2 bin 152 TL’lik senet bulundu. Bahse konu eşyalar sahiplerine teslim edilirken, şüpheli S.S.’nin jandarmadaki sorgusunun ardından bugün adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

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