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Anasayfa / Asayiş / Hırsızlık zanlıları polis ekiplerinden kaçamadı

Hırsızlık zanlıları polis ekiplerinden kaçamadı

hırsızlık zanlıları polis ekiplerinden kaçamadı
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Çorum’da bir inşattan hırsızlık yapan 2 zanlı, polis ekipleri tarafından çalıntı malzemelerle birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece bilinmeyen bir saatte, il merkezindeki bir inşaatta bulunan kilitli konteynerden 1 adet demir bükme ve kesme makinası ile 1 adet jeneratör çalındı. İnşaat sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen hırsızlık büro amirliği ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen 2 zanlıyı çalınan malzemelerle birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan hırsızlık zanlıları yapılan soruşturmanın ardından adliyeye sevk edilirken çalınan malzemeler ise inşaat sahibine teslim edildi.

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