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Hırsızlık yapmak isterken market çalışanlarının elinden kıl payı kurtuldu

hırsızlık yapmak isterken market çalışanlarının elinden kıl payı kurtuldu
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Gaziantep’te GATEM Toptancılar Sitesi’ne giren bir şüpheli, yol kenarına istiflenen maden suyu kolilerini çalmaya kalkıştı. Güpegündüz hırsızlık yapmaya çalışan şüphelinin market çalışanlarının elinden kıl payı kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Şehitkamil ilçesindeki GATEM Toptancılar Sitesi’nde dün öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre sitede bulunan bir marketin depo olarak kullanılan arka tarafına otomobille gelen şüpheli güpegündüz hırsızlığa kalkıştı. Arabasını marketin arka tarafına park eden hırsız ilk önce marketin arka kapısını açmaya çalıştı. Kapıyı açamayan hırsız bu defa yol kenarına istiflenen maden suyu kolilerine yöneldi. Maden suyu kolilerini teker teker aracına yüklemeye başlayan hırsız, birkaç dakika sonra market çalışanlarını karşısında görünce büyük şok yaşadı. Kolileri bırakıp aracı çalıştırarak kaçmaya kalkışan hırsız, market çalışanlarının elinden kıl payı kurtuldu.

O anlar marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hırsızın yaşadığı korku dolu anları güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti. Market çalışanlarının hırsızı yakalamak için duvara tırmanarak aracın peşinden koşması anbean kameraya yansıdı.

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