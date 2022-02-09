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Hırsızlık şüphelisi joker anahtarla yakalandı

hırsızlık şüphelisi joker anahtarla yakalandı
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde hırsızlık şüphelisi bir kişi, her kapıyı açabilen joker anahtarla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun Emniyet Müdürlüğü görevlilerince suçüstü ikamet hırsızlığı, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal şüphelilerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; İsmet İnönü Mahallesinde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi olarak aranan O.K. ve K.A. adlı şüpheliler yapılan operasyonla gözaltına alındı.

K.A.’nın üzerinden her kapıyı açabilen joker anahtar ele geçirildi.

Hırsızlık suçlarından da sabıkası bulunan şüpheliler yapılan yasal işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı.

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