DOLAR

13,5513$%-0.96

EURO

15,1222%-0.94

STERLİN

18,1617£%-0.88

GRAM ALTIN

777,23%-1,36

ÇEYREK ALTIN

1.261,00%-1,07

BİTCOİN

514632฿%2.23978

İmsak Vakti a 06:04
Malatya KAPALI -6°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Hırsızlık şüphelileri jandarmadan kaçamadı

Hırsızlık şüphelileri jandarmadan kaçamadı

hırsızlık şüphelileri jandarmadan kaçamadı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Muğla’nın Milas ilçesinde iki ayrı mahallede meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri biri bayan olmak üzere 3 kişiyi gözaltına alındı.

Güllük Mahallesi’nde bir ikametten televizyon, Boğaziçi Mahallesi’nden ise ticari bir araç çalan hırsızlar Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu çalışma ile yakalandı. Şüphelilere ait araçta yapılan aramada hırsızlık malzemeleri ile uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan K.S. (27), M.Ç. (54) ile S.C. (23) ilgili işlemlerinin tamamlanmasının ardından Milas Adliyesi’ne sevk edildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Fransa’da aşı karşıtları protestolara devam ediyor

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.