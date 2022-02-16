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Anasayfa / Asayiş / Hırsızlık için girdiği trafoda elektrik akımına kapıldı

Hırsızlık için girdiği trafoda elektrik akımına kapıldı

hırsızlık için girdiği trafoda elektrik akımına kapıldı
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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde elektrik trafosuna hırsızlık için girdiği iddia edilen şahıs, elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Dumlupınar Mahallesi Eski Sanayi Sitesi’nde bulunan bir elektrik trafosunda meydana geldi. İddiaya göre, hırsızlık amacıyla elektrik trafosuna giren H.K., kabloları keserek almaya çalıştı. Kabloları kestiği esnada akıma kapılan H.K. yere yığıldı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, elektrik akımına kapılan şahsı ambulansa alarak Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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