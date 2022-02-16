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Hırsızlık anı kamerada

hırsızlık anı kamerada
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Samsun’un Bafra ilçesinde rögar ızgaraları ile bir iş yerinin önünden 2 adet demir kaldırım rampası çalındı. Hırsızlık anı kameraya yansıdı.

Olay, Emirefendi Mahallesi Palmiye 2. Sokak’ta gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece 4 tekerlekli el arabasıyla gelen henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi önce akaryakıt istasyonu girişinde bulunan rögar ızgaralarını el arabasına yükledi. 40 metre mesafede bulunan Ümit Ç.’ye ait iş yerinin önündeki 2 adet demir kaldırım rampasını da el arabasına koyan şahıs, kayıplara karıştı.

Sabah iş yerine gelen Ümit Ç., demir kaldırım rampalarının yerinde olmadığı fark etti. Güvenlik kamerasını incelediğinde demir kaldırım rampalarının çalındığını görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen ekiplere akaryakıt istasyonu çalışanları da rögar ızgaralarının yerinde olmadığını söyleyerek şikâyetçi oldu.

Polis ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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