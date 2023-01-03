Hırsızların sonu cezaevinde bitti

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarmanın Dedektifleri (JASAT) ve Battalgazi ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, faili meçhul 5 evden hırsızlık olaylarının çözülmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Battalgazi ilçesinde eve giren hırsızların 2 kişi olduğu tespit edildi. Şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda çalınan malzemeler bulunarak, mağdur şahıslara teslim edildi.

Şüpheli 2 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Malatya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. (Bülten)