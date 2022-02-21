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Hırsızlar sokaktaki demir mazgalları çaldı

hırsızlar sokaktaki demir mazgalları çaldı
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Adıyaman’da bir sokak içerisindeki demir mazgalları çalan şahıslar kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahallesi 2049. Sokağa kamyonetle gelen kimliği belirsiz 3 kişi, sokak içerisindeki demir mazgalları yerinden sökerek çaldı. Şahıslar geldikleri kamyonetle olay yerinden kaçarken, durumu fark eden mahalle sakinleri polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunarak, şahısların yakalanması ve mazgalların bulunması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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