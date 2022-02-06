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Hırsızlar bu sefer tarladan pancar motorunu çaldı

hırsızlar bu sefer tarladan pancar motorunu çaldı
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Denizli’nin Çivril ilçesinde çiftçinin pancar motorunu tarladan çalan 2 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Çivril ilçesi Somak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; tarlasına bakmaya giden Halil Şahan, değeri 10 bin TL olan pancar motorunun çalındığını fark ederek şikayetçi oldu. Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT Ekipleri olay sonrası harekete geçerek şüphelilerin peşine düştü. Yapılan inceleme ve araştırma sonrası hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin 26 yaşındaki Serhat T. ve 25 yaşındaki Anıl U. isimli kişiler olduğunu belirlendi. Harekete geçen ekipler şüphelilerin ikametinde olduğunu belirlediği an eşzamanlı operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadesinde suçlarını itiraf edince işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece şüphelilerden Anıl U. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Serhat T. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ekiplerin şüphelileri yakaladıktan sonra bulduğu pancar motoru sahibi Halil Şahan’a teslim edildi.

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