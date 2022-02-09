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Anasayfa / Asayiş / Hırsızdan pişkin sözler: “Çekin yakışıklı çıkalım”

Hırsızdan pişkin sözler: “Çekin yakışıklı çıkalım”

hırsızdan pişkin sözler: “çekin yakışıklı çıkalım”
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Kayseri’de ‘bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 15 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Emniyetten çıkartılan şahsın basın mensuplarına “çekin yakışıklı çıkalım” demesi ise şaşırttı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Kayabaşı Mahallesi’nde yapılan çalışmalarda, hakkında 3 ayrı ‘bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan yakalama emri bulunan ve 15 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Y. (38) yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan V.Y. cezaevine teslim edilirken, şahsın basın mensuplarına “çekin yakışıklı çıkalım” demesi ise şaşırttı.

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