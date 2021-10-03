Hırs yok, istek yok, kalite yok, sistem yok

5 hafta galibiyet yok UTANIN!

Süper Ligin 8.haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Atakaş Hatayspor’a 2-0 mağlup oldu. Lig’de üst üste beşinci mağlubiyetini alan sarı siyahlılar, kötü gidişatı durdurmayı başaramadı. Üst üste alınan mağlubiyetler sonrası taraftarlar “Yönetim istifa” sloganını atarak, sitemlerini dile getirdiler.

FERDİ DURDU-ÖMER ALİ DELİBAŞ

Lig’de sıkıntılı bir süreçten geçen Yeni Malatyaspor, 8.haftada sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Adem Büyük’ün sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamadığı mücadelenin 36.dakikada Hatayspor, Ayoub El Kaabi’nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Mücadelenin ikinci yarısına Yeni Malatyaspor istekli başlasa da aradığı golü bir türlü bulamadı. Hatayspor, dakika 70’te Mohammed Kesselly Kamara’nın kafa golüyle skoru 2-0’a getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Hatayspor, sahasdan 2-0’lık üstünlükle ayrıldı.

Taraftarlar mağlubiyet sonrası ‘Söylesene İrfan hoca takım neden oynamıyor?’ tezahüratıyla sitemini dile getirirken, “Yönetim istifa” sloganları atıldı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Mehmet Kısal, 4.hakem Burak Pakkan, VAR Cüneyt Çakır, AVAR Melis Özçiğdem

Yeni Malatyaspor: 25.Ertaç Özbir, 5.Oussama Hadadi, 7.Mustafa Eskihellaç, 8.Aabid Rayane, 66.Jospin Nsihimirimana (Dk.46 Walter Binene Sabwa Bwalya), 11.İbrahim Didier Ndong, 13.Wallace Fortuna Dos Santos, 16.Sadık Çiftpınar, 26.Semih Kaya (Dk.59 Karim Hafes Ramadan Seifeldin), 30.Benjamin Tetteh, 44.Mounir Chouiar (Dk.69 Stephen Patrick Mallan)

Yedekler: 99.Ahmet Eyüp Türkaslan, 3.Philip Gameli Awuku, 6.Rahman Buğra Çağıran, 14.Stephen Patrick Mallan, 17.Mert Örnek, 19.Haqi Osman, 20.Walter Binene Sabwa Bwalya, 45.Karim Hafes Ramadan Seifeldin, 77.Mert Miraç Altıntaş, 80.Muhammed Emin Sarıkaya

Teknik Sorumlu: İrfan Buz

Hatayspor: 1.Munir Mohand Mohamedi, 22.Fatih Kurucuk, 53.Burak Öksüz, 12.Kamil Ahmet Çörekçi, 23.Samuel Ayomide Adekugbe, 17.Adama Traore (Dk.90 Emre Çolak), 7.Ruben Tiago Rodrigues Ribeiro, 8.Mehdi Boudjemaa, 11.Saba Lobjanidze (Dk.67 Mohammed Kesselly Kamara), 95.Dylan Cyprien Saint Louis (Dk.90 Sadık Baş), 25.Ayoub El Kaabi (Dk.89 Bertuğ Özgür Yıldırım)

Yedekler: 31.Abdullah Yiğiter, 87.Eren Fansa, 6.Simon Augustin Falette, 2.Burak Can Çamoğlu, 61.Bülent Cevahir, 10.Emre Çolak, 19.Muhammed Mert, 77.Sadık Baş, 20.Mohammed Kesselly Kamara, 99.Bertuğ Özgür Yıldırım

Teknik Sorumlu: Ömer Erdoğan

Goller: Dk.36 Ayoub El Kaabi, Dk.70 Mohammed Kesselly Kamara (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk.29 Ayoub El Kaabi, Dk.45 Munir Mohand Mohamedi, Dk.88 Mehdi Boudjemaa (Hatayspor), Dk.45 İbrahim Didier Ndong, Dk.58 Sadık Çiftpınar (Yeni Malatyaspor)

Maçın Önemli Anları

Dakika 3: Yeni Malatyaspor defansının hatası sonrası topla buluşan Adama Traore ceza sahası dışından sert vurdu top, üstten auta çıktı.

Dakika 9: Jospin ceza sahası dışından kaleyi denedi ancak çerçeveyi bulamadı.

Dakika 10: Mustafa Eskihellaç uzak mesafeden sert vurdu top kaleci Munir’in kucağında kaldı.

Dakika 24: Hatayspor defansının hatası sonrası topla buluşan Benjamin Tetteh ceza sahası dışından sert vurdu top, az farkla yandan auta çıktı.

Dakika 31: Hadadi’nin soldan ortasında Jospin kafayı vurdu top, üstten auta çıktı.

Dakika 35: Mounir’in kaptırdığı topla hareketlenen Lobjanidze kaleye vurdu top, kaleci Ertaç’ın kucağında kaldı.

Dakika 36 GOL: Mounir’in ileri uçta kaptırdığı top sonrası Hatayspor’un ani atağı gelişti. Lobjanidze’nin ceza sahası içerisinde ara pasında topla buluşan Ayoub El Kaabi, Ertaç’ın çabasına rağmen topu ağlara gönderdi: 0-1.

Dakika 40: Semih’in sağdan ortasında Tettehceza sahası içerisinde yükseldi ancak istediği gibi kafayı vuramayınca mutlak bir gol kaçmış oldu.

İlk yarı 1-0 Hatayspor’un üstünlüğüyle tamamlandı.

Dakika 50: Adama Traore’nin şutunda kaleci Ertaç direğin dibinden parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi. Sağdan kullanılan korner atışında Kaabi kafayı vurdu top, üstten auta çıktı.

Dakika 55: Yeni Malatyaspor’da ceza sahasu dışı sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu Benjamin Tetteh kullandı. Tetteh’in şutunda baraja çarpan top kornere çıktı.

Dakika 58: Louis’in pasında soldan ceza sahasına giren Lobjanidze çaprazdan vurdu defansa çarpan top kornere çıktı.

Dakika 70: Samuel Ayomide Adekugbe’nin soldan ortasında Mohammed Kesselly Kamara kafayla topu ağlara gönderdi: 0-2.

Dakika 75: Karim Hafez’in ceza sahası içerisi sol çaprazdan şutunda top yan ağlarda kaldı.

Dakika 81: Yeni Malatyaspor’da ceza sahası dışı sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu Mallan kullandı. Stephen Mallan’ın ortasında arka direkte Wallace kafayı vurdu, kaleci Munir iyi uzandı ve topun ağlarla buluşmasını önledi.

Dakika 87: El Kaabi’nin kafa pasında topla buluşan Adama Traore içeriye hareketlenen Kamara’yı gördü. Kamara, bomboş pozisyonda topu kaleci Ertaç’ın üzerine attı.

Karşılaşma 2-0 Hatayspor’un üstünlüğüyle sona erdi.

Malatya Haberlerde Bugün