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Hindistan’da çığ: 7 asker öldü

hindistan’da çığ: 7 asker öldü
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Hindistan’ın Arunaçal Pradeş eyaletinde geçtiğimiz Pazar günü meydana gelen çığ felaketinde 7 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan’ın kuzeydoğusunda yer alan Arunaçal Pradeş eyaletindeki Kameng sektöründe geçtiğimiz pazar günü çığ felaketi meydana gelmiş, devriye gezen birçok askerin çığda kaybolduğu bildirilmişti. Bölgede devam eden arama-kurtarma çalışmaları sonucunda kaybolan 7 askerin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Yetkililer, askerlerin cenazelerinin bölgeden çıkarıldığını aktardı.

Başbakan Narendra Modi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Arunaçal Pradeş’te çığ düşmesi sonucu Hint ordusu personelinin hayatını kaybetmesinden dolayı üzgünüz. Milletimize yaptıkları örnek hizmeti asla unutmayacağız. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz” dedi.

Savunma Bakanı Rajnath Singh ise yaptığı açıklamada, askerlerin ailelerine taziyelerini sunarak, “Arunaçal Pradeş’teki Kameng sektöründe çığın altında kalan Hint ordusu personelinin ölümüyle derinden sarsıldık. Bu cesur askerler millete hizmet ederken hayatlarını kaybettiler. Cesaretlerini ve hizmetlerini selamlıyorum. Acılı ailelerine başsağlığı diliyorum” dedi.

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