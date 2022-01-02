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Anasayfa / Asayiş / Hilvan sosyal güvenlik kurumu binasında yangın

Hilvan sosyal güvenlik kurumu binasında yangın

hilvan sosyal güvenlik kurumu binasında yangın
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Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde Sosyal Güvenlik Kurumu binasında yangın çıktı. Yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, hafta sonu olması nedeniyle kapalı olan hizmet binasından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu, yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın nedeniyle binanın için büyük hasar meydana geldiği öğrenilirken, yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

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