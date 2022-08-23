HİÇBİR YETKİLİ ZİYARETİMİZE GELMİYOR

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

İki dönemdir mahalle muhtarlığı yapmasına rağmen yetkililerin kendilerini ziyaret edip mahallenin sıkıntıları hakkında bilgi almadıklarını söyleyen İlyas Mahallesi Muhtarı Faik Şahin, “ Vekillerimiz sadece geçen seçimde geldi, Veli Ağbaba hariç mahallemize hiçbir vekil gelmedi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar hariç hiçbir yetkili, mahallemize gelip de mahallede bir sıkıntı, sorun var mı ya da muhtarın yanına gideyim de bir çay içeyim muhabbeti şeklinde kimse gelmedi” dedi.

Malatya da muhtarlarının yaşadıkları sıkıntılar bir türlü çözüme kavuşturulamıyor. Malatya Yeşilyurt İlyas Mahallesi Muhtarı Faik Şahin, İlyas mahallesinde yıllardır çözüm bekleyen ama bir türlü çözüme kavuşturulamayan sıkıntıları BUSABAH gazetesine anlattı. İlyas mahallesinde sağlık, ulaşım ve alt yapı alanında ciddi sıkıntılar yaşandığını ifade eden Şahin, önemli açıklamalarda bulundu.

Muhtar Faik Şakin, Adnan Menderes Caddesi’nde su şebekesinden kaynaklanan sorunları olduğunu belirterek, Malatya Büyükşehir Belediyesinin yıllar önce kendilerine bu caddedeki su şebekesinin, yurt dışından gelen bir ödenek aracılığı ile yenileneceğini söylediğini hatırlattı.

“Bizlerle birçok kez toplantı yaptılar, sorun çözülecek dediler ama herhangi bir adım atılmadı” diyen Şahin, “Süreç gecikti, ister istemez su patlakları oluyor, insanlar mağdur oluyor, su kaçaklarından dolayı bayağı bir sıkıntı çekiyoruz. Faturasını ödeyenle ödemeyen arasında bayağı sıkıntı oluyor, ödeyen insan mağdur oluyor. Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyesi ile Gedik Mahalle Muhtarlığında bir toplantı yaptık, tekrar geldiler, düzenleme yaptılar. 2023’te tekrar çalışmalar yapılacağın ve sorunun çözüleceğine dair bize söz verdiler. Bizde 2023’ün ikinci ayını bekliyoruz, yapılmadığı takdirde biz de durumu artık mahalle halkımıza sunacağız.” İfadelerine yer verdi.

“8 SENEDİR BEKLİYORUZ”

Emirgan Caddesi’nde de sorun yaşadıklarını ifade eden Muhtar Şahin, “Emirgan Caddemizde ciddi sıkıntılar var. Caddemiz kimse oturmadığı, müstakil evlerin yoğunlukta olduğu bir mahalle. Orada açılması gereken sokağımız var, 8 yıldır imar yolumuzu açacağız diyorlar ama 8 senedir bekliyoruz herhangi bir çalışma yapılmadı. Onun haricinde orada müstakil evlerimiz var yıkılması gereken, arka ve ön tarafları açık vaziyette. Burada yaklaşık 4-5 okulumuz var. Okulların açılmasına az bir zaman kaldı. Okullar dağıldığı zaman buralar tehlike oluşturacak. Gecekonduların yıkılması amacıyla defalarca talebimiz oldu, herhangi bir çevre düzenlemesi yapılması gerekiyorsa yapılsın diye başvurduk ama bir sonuç alamadık. Yıllardır bu konularda mağduriyetimiz ve sıkıntılarımız var” diye konuştu.

“AİLE HEKİMİNE İHTİYACIMIZ VAR”

Mahalle olarak sağlık alanlında ciddi sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren Faik Şahin, “ Mahallemizdeki Aile Sağlık Merkezi’nde 3 aile hekimimiz bulunuyor ama maalesef hekimlerimiz yeterli değil. Mahallemizin nüfusu fazla mahallenin yükünü kaldıramıyorlar. Doktorlarımız sağ olsunlar ilgileniyorlar ama yeterli gelmeyince kendilerinin de yapacağı fazla bir şey yok. Mahallemizde aile hekimine ihtiyacımız var. Mahallemizde eski valimiz Aydın Baruş ve yine eski Milli Eğitim Müdürümüz Battal Kanbay tarafından çok güzel bir okul sözü almıştık, her şey onaylandı ama okul yerimizin açılması gerçekleşmedi. Adnan Menderes Caddesi’nde yıllardır söylediğim 3 bin 617 metrekare bir alanımız var. Buraya Büyükşehir Belediyesi tarafından ya Semt Konağı ya da mahallemizin ihtiyacı olan resmi kurumlardan bir tanesinin yapılmasını yönünde talimatlarda bulunduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Melekbaba mahallemizin sınırına gelmişti bir saat kulemiz vardı. Üzerindeki saat yıllardır arızalıydı orada o zaman Belediye Başkanımıza söylemiştim saatimiz var ama çalışmıyor diye sağ olsun o zaman ilgilenmişti, saatimiz çalıştı. Yalnız bir hafta sonra saatimiz tamamen düştü. Önceden pili yoktu kötüydü, şuan da saat yerinde yok.”

“6 AYDIR RANDEVU ALAMIYORUM”

Trafik konusunda da mağduriyet yaşadıklarını ifade eden Muhtar Faik Şahin, “Kent trafik konusunda bayağı bir mağduriyetimiz var. Yeni yol caddemizde İlyas Kitap Kafemiz ve garajlarımız var. Bayağı geniş bir alan olduğundan dolayı oranın kasis ihtiyacı var. Yıllardır kent trafik müdürlüğümüze söylüyoruz ancak herhangi bir sonuç alamadık. Gelip defalarca bakıyorlar, kararları kendileri veriyorlar, bizim fikrimiz ya da kendilerine yardımcı olacağımız bir durum söz konusu değil galiba kendi kararlarını kendiler veriyorlar, yıllardır ihtiyacımız olan kasisi alamadık. Bizim devlet büyüklerimizden ve belediye yetkililerimizden ricamız en azından 2-3 ayda bir bizimle bir toplantı yaparak eksiklerimizi, sıkıntılarımızı ve sorunlarımızı dinlesinler. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ile görüşmek istiyorum, 6 aydır randevu alamıyorum. Ben bir muhtar olarak 6 aydır sayın başkanımdan randevu alamıyorsam halkı hiç düşünemiyorum. Ben ihtiyaçları söylemek için halkın aracılığı ile gidip, randevu alamıyorsam halk kendi sıkıntısını nasıl söyleyecek. Burada suç Belediye Başkanımızın değil, randevuları belirleyen özel kalem müdürleri en azından aciliyeti olan ya da halkın sıkıntısını dile getiren muhtarlara yardımcı olursa daha iyi olacaktır. Bizim yetkililerimizden ricamız mahallemize bir gelsinler, en azından mahallemizdeki düzenlemeyi, eksik ve sıkıntılı yerlerimizi görsünler. Yarın seçim aşamasına iş geldiği zaman, halkımıza ne söyleyeceğiz, halkımız bize soruyor sıkıntılar neden çözülmüyor? Halkımıza en azından Başkanımıza söyledik yapamadıysa da bir şeylerle ilgilenildi şeklinde bir cevap vermek istiyoruz ama maalesef bize bu olanağı tanımıyorlar. Biz muhtarlar olarak halk ve yönetim arasında bir köprü vazifesi gördüğümüz halde şu an bir köprü kuramadık” dedi.

Ulaşım noktasında da yaşadıkları sorunları dile getiren Şahin, “MOTAŞ’la ilgili sıkıntılarımız var. Mahallemize otobüs seferi yoktu. Birkaç gün önce Adnan Menderes Caddesi’nde hizmete başladı ama sonu gelir mi, nereye kadar gider ya da sözlerinde dururlar mı bilmiyorum çünkü bir defa daha aynı şey oldu buraya yaklaşık olarak bir ay çalıştılar, bir ay sonra otobüsü çektiler. Bayağı bir sıkıntılar yaşadık, sıkıntılar sonrası seferler tekrar başladı” ifadelerine yer verdi.

“SEÇİMDEN SONRA KİMSEYİ GÖRMEDİK”

Son olarak yetkililere sitemini dile getiren Muhtar Faik Şahin, “İki dönemdir mahalle muhtarlığı yapıyorum. Geçen dönemden beri vekillerimiz sadece seçim zamanı geldi, mahallemize Veli Ağbaba hariç hiçbir vekil gelmedi. Hiçbir vekil mahallemize gelip de mahallede bir sıkıntı, sorun var mı ya da muhtarın yanına gideyim de bir çay içeyim muhabbeti şeklinde kimse gelmedi. Geçen seçimde geldiler, seçimden sonra kimseyi görmedik. Başkanlık olarak da Büyükşehir Belediye Başkanını bir defa bile mahallemizde görmedik. Sadece Melekbaba yolu kısmında bir birleşim alanımız vardı, yeni yol caddemiz oranın yol yapımında sınıra geldi mahallenin denetlemesini yaptı oradan çıktı gitti ama sağ olsun Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar her zaman mahallemizi ve bize defalarca ziyaret ediyorlar” açıklamasında bulundu.