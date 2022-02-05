heyelan zonguldak-i̇stanbul karayolunu ulaşıma kapattı

Zonguldak-İstanbul karayolu, Kdz. Ereğli istikametinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kapandı. Ekipler bölgede temizleme çalışması başlatırken ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor.

Edinilen bilgiye göre sabah 07.00 sıralarında Zonguldak-İstanbul karayolu 13. kilometresi Kdz. Ereğli istikametinde heyelan meydana geldi. Heyelan sırasında dik yamaçtan kopan toprak ve parçaları yolu kapattı. Olayda herhangi bir can kaybı veya maddi hasar meydana gelmezken heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Ulaşım ise Zonguldak istikametinde tek şeritli olarak alternatif güzergahtan sağlandı. Öte yandan heyelan nedeniyle karayolları ekipleri temizleme çalışmaları başlattı.