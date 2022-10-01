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HEYECANLI BİR HAFTASONU

Malatya’nın seçim günleri çok heyecanlı ve merak dolu geçiyor. Öyle ki siyasi seçimler dışında yaşanan seçimlerde de bu heyecanı şehir olarak fazlasıyla hissedebiliyoruz.

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HEYECANLI BİR HAFTASONU

Malatya’nın seçim günleri çok heyecanlı ve merak dolu geçiyor. Öyle ki siyasi seçimler dışında yaşanan seçimlerde de bu heyecanı şehir olarak fazlasıyla hissedebiliyoruz.

Bu hafta sonu bizi Malatya’mız adına iki önemli seçim bekliyor. Bugün yapılacak olan MTB (Malatya Ticaret Borsası) seçimleri ile yarın yapılacak olan MTSO (Malatya Ticaret ve Sanayi Odası) seçimleri için sadece üyeler ve meclis adayları değil tüm Malatya merak ve heyecan içinde…

Ticaret Borsası seçimleri için daha soft ve sakin bir seçim diyebiliriz belki ama Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinin önüne de geçemeyeceği kesin. Çünkü Ramazan Özcan deneyimleri ve sakin duruşu ile “Şimdiden kazandım” edasında…

Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri ise daha çetrefilli ve heyecanlı geçecek duruyor. İki adayın sıkı meclis adayları, çok iyi PR çalışmaları, esnaf gezileri seçimi kimin kazanacağını belli etmeyecek tarzda. Çünkü iki tarafta da çok iyi bir seçim süreci sonuna gelinmiş oldu.

Malatya için iki büyük isim şehri için kıyasıya çalışırken, esnaf ve üyeler son noktayı yarın koyacak. Sabah saat 09.00’da başlayacak olan seçimler saat 17.00’da son bulacak. Oy oranlarının sonucu ise tahminen bir saati bulmayacak şekilde olacağı görülüyor…

Bu hafta seçilen meclis üyelerinin oranı ise aslında başkan olacak ismi ise yüzde 90 belirleyecek…

Şimdiden seçim için başarılar dilerken, ticaretinde istikrarlı ekonomisinde ise güçlü bir Malatya’ya ulaşmamızı sağlayacak ismin kazanmasını temenni ediyorum…

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