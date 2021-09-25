Hesapta Olan Görünürde Olmayan Akaryakıt İhalesi!

ŞÜKRAN MALKOÇ

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Parti İl Binasında düzenlediği basın toplantısında hükümeti hedef aldı. Gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Ağbaba, “YİMPAŞ arazisi göz göre göre birilerine peşkeş çekiliyor. CHP dışında çıt çıkaran yok” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, basın toplantısında Türkiye ve Malatya gündemini değerlendirdi. Ağbaba, YİMPAŞ binasının Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından özel bir şirkete 29.5 yıllığına cüzzi bir bedel karşılığına kiralandığını ve buraya bir akaryakıt istasyonunun yapılacağını söyledi. Konu hakkında Ağbaba, “YİMPAŞ’ın arazisini Malatya Büyükşehir Belediyesi 30 yıllığına devraldı. Arkasından burayı bir özel şirkete 29,5 yıllığına devretti. Birçok soru işareti varken bir de akaryakıt gerçeği ortaya çıktı. Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne devir edilmesiyle birlikte 11 milyon TL’ye belediye bütçesinden tadilat ihalesi yapıp, 1 milyon 585 bin TL tahmini bedelle özel bir şirkete 29.5 yıllığına devredildi” açılamasında bulundu.

Hükümete ve Malatya’nın yerel yönetimine bazı eleştirilerde bulanan Ağbaba, Malatya’da birçok yolsuzluğun yapıldığını öne sürerek, Malatyalı vatandaşların bu olaylar karşısında sessiz kaldığını vurguladı. Ayrıca Yeşilyurt Belediye’since Topsöğüt’te yapılan villaların AK Partili vekillere, meclis üyelerine değerinden daha düşük bir parayla satıldığını söyleyerek, “Yeşiltepe’deki ‘Topsöğüt Evleri Projesi’ kapsamında Yeşilyurt Tecde de villalar yapıldı. Bu villaların çoğu 200 bin bir kısmı da 400-600 bine satıldı. Peki, bunları kim aldı? AKP’li milletvekilleri aldı. Belediye meclis üyeleri villa aldılar” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Malatya Büyükşehir Belediyesi, YiMPAŞ binaları ve arazilerinin; kütüphane, kültür, sanat aktiviteleri ve sosyal faaliyetler için kullanılması amacıyla 2020 yılı Nisan ayında Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan talepte bulundu. Bakanlık ise YİMPAŞ binaların ve arazilerinin kullanım haklarını 30 yıl süresince Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne devretti. Büyükşehir Belediyesi ise bu araziyi ve binayı özel bir şirkete devrederek, ‘Akaryakıt ve Servis İstasyonu’ yapılmasına izin verdi. Malatya Büyükşehir Belediyesi, 28 Ekim 2020 tarihinde, kullanım haklarını devraldığı YİMPAŞ binalarının onarımı ve yenilenmesi için bir tadilat ihalesi düzenlemiş ve ihaleyi 10 milyon 974 bin bedelli teklifle sessiz sedasız Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı MESTON A.Ş.’nin kazandığı açıklamıştı.

“CHP DIŞINDA ÇIT ÇIKARAN YOK”

“Malatya ile ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz YİMPAŞ’ın arazisini Malatya Büyükşehir Belediyesi 30 yıllığına devraldı. Arkasından burayı bir özel şirkete 29,5 yıllığına devretti” kelimelerine yer veren Milletvekili Veli Ağbaba,“Birçok soru işareti varken bir de akaryakıt gerçeği ortaya çıktı. Kütüphane, sosyal tesis kurulması ve Malatya halkına 2 yıllığına ücretsiz sunulması gerekçesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınması için mücadele edilen YİMPAŞ, Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne devir edilmesiyle birlikte 11 milyon TL’ye belediye bütçesinden tadilat ihalesi yapıp, 1 milyon 585 bin TL tahmini bedelle özel bir şirkete 29.5 yıllığına devredildi. Buna da pes demekten başka bir şey demek istemiyorum. YİMPAŞ’ı devralan firmanın arsasında imzalanan yatırım ve teşvik hakkı sözleşmesinde bugüne kadar gizlenen akaryakıt istasyonu ruhsat izninin aldığını da kanıtlamış olduk. Belediye meclisinden geçirilen YİMPAŞ’ın önünde akaryakıt istasyonunun yapılmasına izin verilmesi firmaya verilen taahhüttün yerine getirilmesinden başka bir şey değildir. Maalesef rant için yapılmayacak şeylerin de yapıldığın ı görüyoruz. Kamuoyunda devralan şirketin AVM, ve sosyal tesis yapacaklarını söylediler ama akaryakıt yapacaklarını söylemediler. Bunu da Malatya’nın kamuoyuna sunmak istiyoruz. YİMPAŞ binası sadece AVM ve otel için verilmemiş, bir de akaryakıt sözü verilmiş. Malatya kamuoyunu buna tepki gösterir mi? göstermez herhâlde çünkü kendi malları değil. Çünkü YİMPAŞ başka ülkenin malı. Örneğin bu konuyla ilgili Malatya’da açıklama yapan odalar, esnaf örgütleri, sanayi odaları ne düşünüyor merak ediyorum? Tabii onlar bunu da onaylarlar. Malatya ne hak ediyorsa onu buluyor. YİMPAŞ arazisi göz göre göre birilerine peşkeş çekiliyor. CHP dışında çıt çıkaran yok.”

Malatya’daki olaylara Malatyalı vatandaşların sessiz kaldığını belirten Ağbaba, “Zamanında Tekeli söylemiştik. Şimdi Tekel ne olarak kullanılıyor, otopark olarak kullanılıyor. Ses çıkaran Malatyalı var mı? Yok. Sümerbank fakir fukaranın alın teriydi, peşkeş çekildi. Kim yaptı bunları en milli ve en yerli siyaset yaptı. Diyoruz ya Malatya neyi hak ediyorsa öyle yönetiliyor. Resmen Malatya’da büyük bir talan var. Hırsızlık, yolsuzluk var. Ses çıkaran var mı? Yok” dedi.

“MALATYALILARIN CEBİNDEN YEMEYE DEVAM EDİYORLAR”

Yeşilyurt Belediyesince yapılan villaların AK Partili vekillere az bir bedelle satıldığını iddia eden Ağbaba, “Yeşilyurt Belediyesi’nde insan kaçakçılığı ortaya çıktı. Malatya’da ses var mı? Yok. Bakın bu olay dünyayı ayağa kaldırdı, Türkiye’yi değil. Ne yapıldı, Yeşilyurt Belediyesi’nde CHP’li meclis üyesi sayısı düşürüldü. Başka yolsuzluk var mı? Valla her taraftan yolsuzluk akıyor. Yeşiltepe’deki ‘Topsöğüt Evleri Projesi’ bakın bu konu mecliste yine gündeme geldi ve maalesef Malatya basını bunu yazmadı. Yeşilyurt Tecde ’de villalar yapıldı. Bu villaların çoğu 200 bin bir kısmı da 400-600 bine satıldı. Peki bunları kim aldı? AKP’li milletvekilleri aldı. Belediye meclis üyeleri villa aldılar. Bürokratlar villa aldılar. 250 bin liraya alınan villaların değeri 2-3 milyon lira. Fakire fukaraya vermediler, kora çekmediler babalarının çiftliği gibi istediklerine verdiler bu villaları. Ne zaman yapıldı bu? En muhafazakar, belediye yönetimi zamanında yapıldı. Bunun adı ne, bunun adı yolsuzluk. Bu konuda savcıları göreve davet ediyoruz. Kim almışsa hepsinin listelerini çıkaralım ve o alınan villalar kimlere devredilmiş onları da çıkaralım. Malatya’nın belediyeleri birilerinin babalarını çiftliği gibi yönetiliyor.. Bunları bir bir açıklayacağız. Malatya’nın birçok sorunu var ama birileri kendilerini zenginleştirmek için uğraşıyorlar” kelimelerine yer verdi.

Son olarak Merkez Bankası’nın faiz oranını yüzde 19’dan yüzde18’e indirmesini yorumlayan Ağbaba, “Türkiye’nin en önemli gündemi ekonomi, biliyorsunuz Türkiye yönetilemiyor adeta savruluyor. Geçtiğimiz günlerde Recep Tayyip Erdoğan faizin yüksek olmasından bahsediyordu. Merkez Bankası yaklaşık bir aydır acaba nasıl bir kılıf uydurarak, düşürebiliriz diye düşünüyordu. Sonra karşımıza çekirdek enflasyon teorisi çıktı. Ve Merkez Bankası faiz kararını yüzde 18 olarak açıkladı. Değerli arkadaşlar aradan saniye geçmeden dolar, 8.80’e yükseldi. Asgari ücret faiz açıklandıktan sonra tam 8dolar değer kaybetti. Biliyorsunuz LPG’ye de zam geldi. Son dönemde her şeye zam geliyor, bir de artan cezalar var. Bu yıl vatandaşlara idari vergi ve yargı cezaları olmak üzere toplam 11.9 milyar TL ceza kesilmiş” dedi.