HESAP VERECEKSİN!

Malatya futbolunun sessiz sedasız altını kazan Adil Gevrek’in dinamiti patlatmasına müsaade edenler hayırdır bu işin içinde sizin de mi parmağınız var?

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili sayın Mehmet Fendoğlu’nun son 3 yıldır Yeni Malatyaspor’u zarara uğratan Gevrek’in hesap verdikten sonra görevi bırakması yönündeki çağrıları dışında Malatyalı hangi siyasetçi usulsüzlükleri sorgulama erdemini gösterme gereği duydu?

Hani nerde bu kulüp kurulduğunda “Artık hiçbir şey Malatyaspor’daki gibi olmayacak. Kimse çalamayacak, çırpamayacak. Kulüp değil, başkanlar borçtan sorumlu tutulacak” diyenler?

Önce tüzükteki maddelerin değiştiğini fark eden zamanın Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yeni Malatyaspor Divan Kurulu Başkanlığını bıraktı. Zaten ne olduysa ondan sonra oldu.

Adil Gevrek, kulüp içinde istediği gibi at koşturmaya başladı. Şeffaflıktan uzak, şehirden kopuk bir yönetim anlayışıyla kaymağını 3-5 menajerle birlikte yedi.

Efsanenin ardından proje takımı olarak kurulan Yeni Malatyaspor, Süper Lig’e yükselirken yönetimde yer alan çoğu iş adamı Gevrek’in planları yüzünden teker teker kulüpten uzaklaştırıldı.

Adil Gevrek çıktı kongre de ne dedi?

“İyi günde yanımızda olan yönetici arkadaşlar kötü günde sizde yoksunuz. Bugüne kadar tek başıma kaldım. Tek başıma yaptım ve tek başıma karar verdim. Şu an olduğu gibi tek başımayım. Şimdi bakıyorum yönetici arkadaşlarda yokmuş. Hep Süper Lig’de mi olacaksın, düştüğünde de olacaksın. Kimse kalmadı. Çok mu şaşırdık, hiç şaşırmadık”

İlhan Kavuk’u, Nusret Öncü’yü, Selim Pilten’i kim küstürdü?

Madem futbolun aynştaynısın (Einstein) madem bu kadar çok yöneticilik bilgine güveniyordun, neden yol arkadaşlarını iyi seçemedin? Neden yolda yürürken arkana bakmadın? Yol haritanı neden kontrol etmedin?

Önce sen nasıl herkesi kendine küstürdüğünü sorgula sonra helallik iste.

Vicdanın rahatmış. Tabi rahattır. Hangi vicdandan bahsediyorsun sen!

Erkan Kaş gideli yıllar olmuş adam koca sezonda 2 maç oynamış yatak sermiş uyumuş. Sen bu adamın hala borcu olduğunu açıklıyorsun.

Havada uçan kuşa kulübü borçlandırmışsın, gelen paraları ne yaptığın belli değil günah çıkartıyorsun. Bu neyin kafası?

Şimdide seçimde kendine sana yakın birini aday çıkarıp başkasının aday olmasının önünü kesiyorsun.

Ama bugün ama yarın mutlaka hesap vereceksin sayın Adil Gevrek.

Bu memleketten elini kolunu sallayarak geçtin ama hem ilahi adalet hem de Türk adaletinin önünde hesap vereceksin.

Bütün takımlar yeni sezon çalışmalarına başlamış, kadrolarını koruyup takviye arayışı içine girmiş, Yeni Malatyaspor hala seçimde ne olacağı düşünsün dursun.

İşte senin ve senin gibilerin vizyonu, çapı anca buna yeter.