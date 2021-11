HERŞEY DERBEDER TÜRKİYE İÇİN

Sevgili hemşerilerim, baştan başa Malatya’m…

İlçelerim, mahalle olmuş beldelerim, köylerim.

Sizleri sevgiyle, kardeşlikle kucaklıyorum.

Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum.

Haneniz şen, eşiniz mutlu, çocuklarınız akıllı olsun inşallah.

Mutsuzluk, umutsuzluk, kötümserlik, tembellik sizden ırak olsun.

Allah can derdi vermesin; özenli, düzenli düşünme, yaşama nasip etsin inşallah.

Bu ara bakıyoruz, Türkiye ekonomisi bir girdaba girmiş sanki.

Yabancı para yükseldi.

Bizim paramız düştü.

Bizim, iktidarı değiştirmek, başa geçmek isteyen partilerimize fırsat düştü.

Bayram ediyorlar!

Bir WhatsApp grubunda paylaşılan videoda, bir Roman düğününde insanlar, sözleri değiştirilmiş hareketli şarkı eşliğinde kendinden geçmiş oynuyorlar:

-On lira. On lira. Dolar oldu on lira…

Eğer bu bir felaketse, insan ülkesinin başına gelen felaketle mutlu olup oynar mı?

Vatan evlatlarımız ülke içinde, dışında dört beş yerde PKK teröristlerine karşı vatanımızı, milletimizi, hepimizi korumak için dağlarda, kış operasyonunda.

Dolar’ın on lira olmasına sevinip oynayanlar, oynayanları alkış tutup coşturanlar, ağzımdan yel alsın! Maazallah sayısı fazla şehit haberleri gelse memlekete, sevinçlerinden zil çalıp oynayacaklar herhalde.

Bu video, bu oynamalar kurmaca tabii.

Ama kalpler, ne acıdır ki öyle.

15 Temmuz Darbe Girişiminde de kalpleri böyleydi bunların.

Doların on liraya çıkması, emperyalistlerin işi de olsa, İktidarın kusuruyla veya her ikisinin etkisiyle de olsa tabii ki sorumluluk İktidarda.

Bunun sebebini ve çaresini bulmak, paramızın değerini yükseltmek yükümü onların omuzlarında.

Siyasal iradenin, yürütme gücünün bunun üstesinden geleceğinden asla kuşkum yok.

Ama küresel güçlerin ekonomik oyunlarını bozmanın, şimdilik o kadar kolay olmadığını da bilmemiz gerek.

Türkiye’miz, ülkemiz üzerine uygulanan emperyalist oyunları bozabilme yolunda ilerleyen bir ülke.

Benim bundan zerre kadar kuşkum yok.

Devletimiz, bütün birimleriyle Cumhurbaşkanımızın yüksek önderliğinde, adı konmamış bir seferberlik içinde, gecesi gündüz, yazı kışı, hastalığı sağlığı yok çalışıyor, çabalıyor.

Bu ayan beyan ortada.

Rahmetli annem,

-Oğlum, yapılan iyiliği görmezseniz Allah elinizden alır derdi.

Bunu göremeyenler, anlayamayanlar zamanla, ağır ağır da olsa hissedecekler,

görecekler, anlayacaklardır.

Devletin her kurumundan, Ülkenin her biriminden, spor, sanat, bilim, sanayi, tarım, ticaret… müjdeler, güzel haberler geliyor.

Kendi gemilerimiz Mavi Vatanda petrol, doğalgaz arıyor. Ve de buluyor.

Bizim çocukluğumuzdan beri, ülkemiz topraklarında petrol arayan yabancılarla ilgili söylenen o, “Petrolü buluyorlar. Sonra kuyunun üzerine beton döküp körlüyorlar.” sözü, Milletimizin zihnindeki ortak bir kanıydı.

Ve kimse bu duruma karşı bir şey yapamıyordu.

Ya şimdi… Kendi yaptığımız, veya satın aldığımız gemilerle kendi sularımızda sondaj yapıyoruz.

Başka alanlara baktığımızda da öyle.

Malatya’dan helikopter ambulans kalkıyor, Darende’de beyin kanaması geçiren bebeği kapıp hastaneye kavuşturuyor.

Hakkari Yüksekova’da, yolu iki metre kar tutmuş köydeki yaşlı hasta, gece yarısı dozerlerle yol açılıp hastaneye yetiştiriliyor.

Türkiye’de hastalanan bir Almanı Almanya özel uçak gönderip aldığı gazetelerde abartılı bir şekilde verildiğinde, hayran kalıyor, “Biz nereeee, onlar nere!” diyorduk.

Şimdi aynısını biz de yapabiliyoruz çok şükür.

Yurt dışındaki acil hasta vatandaşımızı alıp, Avrupa’yı geride bırakmış hastanelerimize getirebiliyoruz.

Devletimiz, son iki senede, yurt dışında rahatsızlanan yüz altmış vatandaşımızı ambulans uçakla Türkiye’ye getirmiş.

Çetin kış koşullarında, karayollarımızda ulaşımı aksayan araçlarımızın kapıları AFAD görevlilerince açılıp yiyecek, içecek paketleri veriliyor.

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde, Ilısu Baraj suyu altında kalacak tarihi değeri yüksek yapılar, özel araçlarla taşınıp kurtarıldılar.

Ünlü Er-Rızık Camisi, bin 700 tonluk gövdesiyle, krikolarla kaldırılarak, 200 altmış iki tekerlekli bir düzleme sabitlenip, üç yüz çalışanın eşliğinde, dört saatte iki kilometre ötedeki yeni yerine taşındı.

Daha önce de minaresi ve başka yedi çok kıymetli eser aynı şekilde taşındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığımız, son on altı yılda, çeşitli şekillerde yurt dışına çıkmış dört bin beş yüz ülke tarihi eserini yurda getirmiş.

Bu tür haberler hep Avrupa ülkelerinden gelir ve biz tarihe yön vermiş, 22 milyon km2.lik alana hükmetmiş bir medeniyetin evlatları olarak, imrenerek, ahlar, vahlar çekerek okur, dinlerdik

Düşünün, şimdi her köyümüzde, düzenli alınan çöp kazanları, belediye otobüs durakları, yol tabelaları var.

CHP, HDP ve diğer ittifak partilerinin haberlerini yayan bir televizyon kanalını açtığımda canlı yayınla Davutoğlu ile Kılıçdaroğlu’nu yan yana CHP Genel Merkezinde gördüm.

Ekranın altında da, “Muhalefet Teyakkuzda” diye başlığı vardı.

Bu kanalda konuşan herkesin, spikerin, sunucunun, konuğun… ağzından söz değil, kurşun atılıyor sanki.

Davutoğlu’nun da, Kılıçdaroğlu’nun da ağızları kurşun atar gibiydi.

Sanki bir yerden emir verilmiş, “Böyle konuşacaksınız!” denilmiş gibiydi.

Siyasi partilerin bir araya gelmesi, konuşması, tartışması sevinilen bir durum elbette.

Ama öyle değil.

Düşündüm….

“Sıfırın altında oyu olan, askersiz komutan, motorsuz uçak gibi olan Davutoğlu’nu CHP Genel Merkezine gönderen, getiren ve orada anlı şanlı ağırlatan güç neydi acaba?

İkisinin de sözü bir: Erken seçim, hemen seçim….

Sanki ellerinde sihirli değnek var, dokununca emperyalist oyunları bozacaklar, yanlışları düzeltecekler, dövizi aşağı çekecekler, ekonomiyi düzlüğe çıkaracaklar.

Hay tövbe!

Ya ney?

Sanki bir talimat almışlar,

-Ey muhalefet! Biz görevimizi yapıyor, size malzeme veriyoruz. Siz de bu malzemeyi işleyin. İşini yapmayanı işten çıkarırım ha! diye…

Başkanı Joe Biden’ın,

-Türkiye’de muhalefete yardım edeceğiz, Erdoğan’ı devireceğiz…

CHP Genel Başkan Yardımcısı da,

-ABD’den isteğimiz, Türkiye’de güçlü bir demokrasi vurgusu yapmasıdır deyince, ister istemez bunları düşündük.