Her Yıl 25 Bin İnsan Organ Nakli Bekliyor

MUTLU SARIGÜL

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Leman Acun Delen, her yıl Türkiye’de yaklaşık 25 bin civarında insanın organ nakli beklediğini, bu hastalardan 22 binin ise böbrek nakli bekleyen hastaların oluşturduğunu söyledi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Birimi tarafından hastane koridorunda bağış standı kuruldu. Standın açılışına, Başhekim Yardımcısı Anestezi uzmanı Dr. Leman Acun Delen, Malatya Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakil Koordinatörü Engin Yılmaz ve Hastanenin Basın Birim Sorumlusu İbrahim Hayta yer aldı.

Açılışta söz alan ve halkı organ bağışı konusunda bilinçlendirmek için stant açtıklarını söyleyen Başhekim Yardımcısı Anestezi Uzmanı Dr. Leman Acun Delen, her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasının Türkiye’de Organ Bağış Haftası olarak kutlandığını söyledi.

“Biz de bu vesileyle halkımızı organ bağışında bilgilendirmek için standımızı kurduk” diyen Delen, “Organ bağışı kişi hayattayken hayati organlarını kendi rızasıyla bağışlaması demektir. Organ nakli hayati organların fonksiyonunu herhangi bir sebepten dolayı kaybetmesi sonrasında doku uygunluğu saptanan başka bir organ ile cerrahi olarak değiştirilmesi işlemine denir” şeklinde konuştu.

“DİN İŞLERİ KURULU CAİZ OLARAK BELİRTTİ”

Her yıl 25 bin civarında insanın organ nakli beklediğini ifade eden Delen, “Çok uzun yıllardır bu konuya emek verildi. Şu anda 300 bin civarında organ bağışı olunmakta. Her yıl ülkemizde yaklaşık 25 bin civarında insan organ beklemekte. Bunun 22 bin civarı hasta böbrek nakli, 2 bin civarındaki hasta karaciğer, yaklaşık bin civarı hasta da kalp nakli beklemektedir. Organ naklinin ve organ bağışının önemini Diyanet işleri Başkanlığı Din İşleri Kurulu da caiz olarak belirtti. Bu sayede vatandaşlarımızın organ bağışıyla ilgili de her türlü sorularını açık yüreklilikle cevaplandırıyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

“BAĞIŞ BİRİMİMİZ VAR”

Organ bağışlarının usulüne göre yapıldığına dikkat çeken Delen, “Organ nakli hayat kurtarır diyoruz. Böbrek nakli bekleyen binlerce hastamıza canlı donörden bağış için çok önemli adımlar atmaktayız. Hastanemizde de organ bağışı standımız, bağış birimimiz var. Organ bağışlarını usulüne uygun bir şekilde yapmaktayız. Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında tüm halkımızı bir kişiye nefes, umut olmak adına organ bağışı yapmaya davet ediyoruz” dedi.