her şey hastaya ulaşmak için

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Kayseri’nin Tomarza ilçesinde rahatsızlanan vatandaşa ulaşmak isteyen sağlık ekipleri, kar yığışından dolayı kapanan yol nedeni ile adrese 5 saat sonra ulaştı.

İlçeye bağlı Aslantaş Mahallesi’nde ikamet eden 65 yaşındaki O.İ.’nin rahatsızlanması nedeni ile ikamete sağlık ekipleri çağırıldı. Hastayı almak için mahalle yakınlarına gelen ekipler kar yağışı ve tipi olması nedeni ile daha fazla ilerleyemedi. Durumun haber verilmesi üzerine Karayolları ve Tomarza Belediyesi tarafından bölgeye gönderilen 1 greyder, 1 kepçe ve 1 kamyon yolu açmaya başladı. 5 saat süren çalışma ile yolun açılmasının ardından sağlık ekipleri O.İ.’yi Tomarza Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.

“Rüzgar ahırın çatısını ve duvarını uçurdu”

Yine Tomarza ilçesine bağlı Köprübaşı Mahallesi’nde meydana gelen olayda şiddetli rüzgar nedeni ile bir ahırın çatısı ve duvarı uçtu. Meydana gelen olayda ahır kullanılamaz hale gelirken, ahırda bulunan 4 hayvan da yaralandı.

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