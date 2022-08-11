Her kitap, yazarının hayatından bir kesit sunar

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Gıda mühendisi, sosyolog ve yazar Şule Yıldırım Sarıcı, yazar olma süreci ve çıkardığı şiir kitabı “Sağlara Ağıt” hakkında BUSABAH gazetesine açıklamalarda bulundu.

Yazar olmanın çocukluktan itibaren hayali olduğunu ifade eden Sarıcı, “İlkokuldan itibaren bir şeyler yazardım. Amatör yazılar yazdım, şiirler yazdım ama hep bir yerlerde kaldı. Ta ki Clarissa Pinkola Estes’in ‘Kurtlarla Koşan Kadınlar’ kitabını okuyana kadar. Bu kitapta kendimi buldum, defalarca okudum. Yirmi beş yılda yazılmış bir kitap ve muhteşem bir yapıt. Bu kitap bana hiçbir şeyi ertelememeyi, bir yerden başlamayı, insanın içindeki kendini bulmayı öğretti ve ben de öyle yaptım.” şeklinde konuştu.

“DÜŞÜNCELERİMİN ŞİİR ŞEKLİNDE ANLATILDIĞI BİR KİTAP”

Şiir kitabı hakkında bilgi veren Sarıcı, “Kitabım, düşüncelerimin şiir şeklinde anlatıldığı bir kitap. Güncel konular, hayaller, sevinç, hüzün, umut, öfke, neşe her şey var. Yani bir insan kitabımdaki şiirleri okuduğunda kendinden bir şeyler bulacak hem neşelenecek hem de hüzünlenecek. Şiir öyle bir türdür ki insanı içinde bulunduğu dünyadan soyutlayarak farklı hayal dünyalarına taşır ve okuyuculara duygu yoğunluğu yaşatır.” diyen yazar hayat devam ettiği sürece insanların kitapları okuyacağına ve yazacağına inandığını da vurguladı. Sarıcı, yazarlığın meslek olmaktan ziyade bir terapi şekli olduğunu da belirterek, “Herkes kendini iyi hissetmek için farklı yollar dener. Bazı insanlar dans eder, bazıları şarkı söyler, bazıları da spor yapar. Ben de kitap yazarak kendimi iyi hissediyorum.” dedi.

TIRTILIN KELEBEĞE DÖNÜŞÜM HİKÂYESİ

Her kitabın az ya da çok yazarının hayatından bir kesit taşıdığını ifade eden Sarıcı, “Benim kitabımdaki konuların hepsi gerçek yaşam hikâyem. Kızlarım, yakınlarım, yaşadıklarım, hepsi benim ilham kaynağım. Örneğin ‘Meryem’ isimli şiirimde kızımın hayatımdaki etkilerini metaforlarla anlattım, her satırı hayatımın bir dönüm noktasıdır. Engelli bir çocuğa sahip olmak insanların en büyük korkularındandır ve bu şiddetli korkunun bende yarattığı etkiler bir tırtılın kelebeğe dönüşüm hikâyesi gibi oldu. Yaprak yiyip dolaşan bir canlıdan kanatlanıp, yükselen ve olayları üstten izleme lütfuna erişen bir kelebek gibi hissediyorum kendimi. Tabi bu süreçte kozanın içinde sabırla beklemeyi ve umudunu hiçbir zaman kaybetmemeyi öğrenmek gerekiyor.”

Daha çok psikoloji ve kişisel gelişim alanında kitaplar okuduğunu ifade eden Sarıcı, Mustafa Merter, Barış Muslu, Kemal Sayar ve Mecid Ömür Öztürk’ün en çok okuduğu ve etkilendiği yazarlar olduğunu da ifade etti.