“Her Galibiyete İhtiyacımız Var”

Çaykur Rizespor’un Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabricio Baiano, “Şu anda bulunduğumuz konumda bizim her puana, her galibiyete ihtiyacımız var” dedi.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını Mehmet Cengiz Spor Tesisleri’nde sürdürdü. 16. haftada evinde Göztepe’yi yenerek moral depolayan Karadeniz ekibinde ön plana çıkan orta saha oyuncusu Fabricio Baiano, antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Final değeri taşıyan Yeni Malatyaspor maçında sahadan puanlarla ayrılmak istediklerinin altını çizen Fabricio, “Şu anda bulunduğumuz konumda bizim her puana, her galibiyete ihtiyacımız var. Yapabileceğimizin en iyisini sahada yapmamız lazım ki puanlar alalım. İyi bir oyuncu grubumuz, iyi bir hocamız var, bunu başarabiliriz. Final niteliğindeki Yeni Malatyaspor maçında bu oyuncu gurubundan kim oynarsa oynasın çok büyük fedakarlık yapıp bu maçtan galibiyetle ayrılacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı. (iha)