‘’Her 5 ilaçtan 1 tanesi yok’’

İlaca göre teşhis koyuluyor

Ekonomik sıkıntıların giderek arttığı şu zamanlarda bir de ilaç krizinin ortaya çıkması eczacıları isyan ettirdi. Malatya Eczacı Odası Başkanı Ebru Sönmez, Malatya’da ilaç krizinin arttığını dile getirerek ‘Her 5 ilaçtan bir tanesi yok’ diyerek ilaç bulamadıklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığının bu durumu el atması gerektiğini belirten Sönmez, ‘’Hastalar şu anda çok zor durumda, onlar zor durumda olunca bizler de zor durumda kalıyoruz. Bu durumda doktorlarda sıkıntı yaşıyorlar. Bizden ilaç bulamayan hasta tekrar doktora başvuruyor ve ilacını değiştirmek istiyor. Çünkü vatandaş, doktorun yazdığı ilaç bizde olmayınca tekrar doktordan başka ilaç istemek zorunda kalıyor’’

‘Doktor Bize Sormadan Teşhis Koyamıyor’

Ekonomik sıkıntı çektiklerini ancak ilaç bulamamanın daha büyük bir sıkıntı olduğunun altını çizen Sönmez, Artık şu duruma geldik, doktorlar bizi arıyor hangi ilaç var diye soruyorlar ona göre reçete yazıyorlar. Şimdiye kadar ekonomik anlamda sıkıntı yaşadığımızı dile getiriyorduk ama şu an daha kötü bir durumla karşı karşıyayız. Yani ilaç krizi aldı başına gitti, önünü alamıyoruz. Biz ekonomik sıkıntılarımızı bir kenara bıraktık, şu an hastanın yarasına merhem olamıyoruz. Bunun sıkıntısını yaşıyoruz.

‘Eczacılar Nöbet Tutmak İstemiyor’

Eczanelerin artık nöbet tutmak istemediklerini, nöbet sırasından çıkmak istediklerini ve bu sıkıntıların sadece Malatya değil tüm Türkiye’de yaşandığını söyledi. Bunun önü alınmazsa hastaların perişan olacağını söyleyen Sönmez, ‘’Grip vakalarında kullanılan ilaçlar tek değil, aynı zamanda bir kanser hastasının ilacını bulamıyorsak, bir kronik rahatsızlığı olan kalp hastasının, şeker hastasının ilacını bulamıyorsak, işte biz o zaman eczaneyi kapatıp gitmek zorunda kalırız. Çünkü hastalarımıza, halkımıza yetemeyecek duruma geldik ki bu da bizi ciddi sıkıntıya sokuyor. Şu ekonomik şartlarda kalkınmamızda çok zorken bir de hastaların bu sıkıntılarıyla başa çıkmak daha da zorlaştı’’ dedi.

‘’Her 5 ilaçtan 1 tanesi yok’’

Şu durumda her 5 ilaçtan 1 tanesinin olmadığını ve bu ilaçların eşdeğerlerini bile bulamadıklarını dile getiren Sönmez, ‘’Önceden ilaçlarımızın eş değerini bulabiliyorduk. Hastalara bire bir ilacın olmadığını söylüyorduk ama ona benzer ilaçlar tavsiye ederek veriyorduk. Şu anda ne benzeri kaldı ne eş değeri kaldı. Hiçbir şekilde ilaç bulamıyoruz. Az önce de belirttiğim gibi. Artık doktor bizi arıyor, hangi ilaç varsa ona göre reçete yazıyor. İlaca göre teşhis koyma durumuna geldik’’ ifadelerini kullandı.

‘’Sağlık Sistemimiz Çökecek’’

Tüm bu yaşanan sorunların ilaç fiyat kararnamesinden, senede bir defa ilaca zam yapılmasından, yerli ilacın yerleşmemiş olmasından kaynaklandığını belirtti. Dışa bağımlı olduğu sürece bu sorunların devam edeceğini ifade eden Sönmez, ‘’Enflasyonun olduğu bu süreçte ilaç fiyatlarının hala 5 lira, 10 lira, 20 lira olması sorunları da beraberinde getiriyor. 2005 yılına baktığımızda bir antibiyotik grubundan bir ilacın fiyatı 17 TL, çeyrek altının fiyatı 30 TL’ydi. 2022 yılına baktığımızda o antibiyotiğimizin fiyatı 40 TL, çeyrek altın yaklaşık bin 750 TL olmuş. Bu ekonomik şartlarda ilaç firması ilaç üretmek ister mi? Türkiye’ye ilaç vermek ister mi? şu anda Euro kuru 18-20 arasında, ilaç kuru 7.86’larda. İlaç firmaları da haklı olarak Türkiye’ye ilaç üretip satmak istemiyorlar. Hal böyle olunca onlarında giderlerinde ciddi kalemler var. Bir şişenin ücreti 13 TL olmuşken bir şurubun 13-14 TL ödemesi var kamu fiyatı olarak. Bu yüzden ilaç fiyatlarının ciddi oranda düzelmesi lazım. İlaç firmalarıyla yılda 3-4 kere bir araya gelip sorunu çözmeleri gerekiyor. Hastalar bizler bu durumdan karşı karşıya gelmek zorunda kalıyoruz. En kısa zamanda çözüm bulunsun. Yoksa sağlık sistemimiz çökecek, hastalarımız mağdur olacak’’ dedi.

Şiddete Uğramaktan Korkuyorlar

Yaşanan tüm bu sorunlardan dolayı eczacıların şiddete uğramaktan korktuğunun altını çizen Malatya Eczacı Odası Başkanı Ebru Sönmez, ‘’Vatandaş gecenin bir yarısı çocuğunu hastaneye götürüyor, çocuk ateşler içinde yanıyor. Ama eczaneye geldiğinde o basit dediğimiz antibiyotik ağrı kesici ateş düşürücü ilaçları bulamıyorlar. Bunun sorumlusunu da eczacılar olarak gördükleri için şiddete maruz kalıyoruz maalesef. Eczacılar şiddete uğramaktan ciddi korkuyorlar. Bunun için nöbet tutmak istemeyen eczacılarımız var. Lütfen eczacılarımız şiddete uğramadan ‘sağlıkta şiddete hayır diyoruz her zaman’ önlem alınmalı. Eğer eczacılarımızdan birinin kılına zarar gelirse bizi de karşınızda bulursunuz’’ diyerek sözlerini noktaladı.