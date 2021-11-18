Her 10 Bebekten Birisi Prematüre

MUTLU SARIGÜL

17 Kasım Prematüre Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastanesi Neonatoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Nuriye Aslı Melekoğlu,Türkiye’de doğan her 10 bebekten birisinin prematüre doğduğunu belirterek, “Malatya’da da Türkiye oranlarına benzer bir durum söz konusu” dedi.

17 Kasım Prematüre Günü dolayısıyla Malatya Kadın Doğum ve Çocuk Binası’nda fotoğraf sergisi ve slayt gösterimi gerçekleştirildi. Birçok aile ve prematüre çocuğun katıldığı programda konuşan Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastanesi Neonatoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Nuriye Aslı Melekoğlu, prematüre doğumun tanımını yaparak, bebeğin beklenen doğum tarihinden 3 haftadan daha önce doğması olduğunu söyledi.

“BEBEKLERİMİZ BÜYÜDÜKTEN SONRA ZİYARETİMİZE GELİYORLAR”

“Pramatüre bebeklerin doğum haftaları ve kiloları da azaldıkça daha çok yoğun bir bakıma ihtiyaç duyarlar” diyen Melekoğlu, “Sıkıntılı bir yeni doğan sürecinden geçerler. Yeni doğan ekibinin yeni doğanda tecrübeli hemşirelerin personellerin elinden geçerlerse çok daha sağlıkla büyürler ve sonrasında bizim tekrardan ziyaretimize gelirler. Bu bebeklerimizin hepsini burada tekrardan gördük, çok mutlu olduk. Biz bir ekibiz ama bu ekibin bir ayağı da aileler. Sonuçta hem bebeklerimiz yatarken hem de taburcu olduktan sonra sıkı ilişkilerimiz devam ediyor” şeklinde konuştu.

“PREMATÜRELİK ÖNLENEBİLEN DURUM”

Bebeklerin hizmetinde olduklarını dile getiren Melekoğlu, “Prematürelik sonuçta önlenebilen durum. Özellikle riskli gebeliklerin takibi ve prematürenin önlenmesi veya önlenemediği durumlarda da bizler buralardayız. Bebeklerimizin hizmetindeyiz. Türkiye’de doğan her 10 bebekten biri prematüre doğuruyor. Yaklaşık 150 bin civarında bebek her yıl prematüre olarak doğuyor. Türkiye’de yaklaşık 1,5 milyon doğan bebeğin 150 bini pramatüre olarak doğuyor. Malatya’da da Türkiye oranlarına benzer bir durum söz konusu. Bebeklerimizde hiçbir ayrım yapmıyoruz. Hepsi gerçekten çok güzel. Yani aileler evlerinde rahat uyuyamıyor, bebekleri için telaşlanıyor. Biz de gece gündüz zaten onların bakımı ile ilgili beslenmeleri, hastalıkları, taburculukları ve taburculuk sonrası bakımları yapıyoruz” diye konuştu.