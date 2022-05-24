Hepsi sınıfta kaldı!

Süper Lig’e veda eden Yeni Malatyaspor, 2021-22 sezonunda 5 farklı isimle çalışırken kulüp tarihinin en başarısız dönemini geride bıraktı. Yönetimsel sorunlar yüzünden ekonomik olarak dar boğazdan geçen sarı kırmızılılarda bu sezon görev yapan teknik adamlar da aldıkları başarısız sonuçlarla sınıfta kaldı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Spor Toto Süper Lig’de sezonu 20 puanla son sırada tamamlayarak küme düşen sarı kırmızılılar ligde 38 maça çıkarken Türkiye Kupası’nda 2 karşılaşma oynadı. Yönetimin yanlış transfer politikası yüzünden ligde bir türlü istikrarı yakalayamayan Malatya temsilcisinde yönetim aynı sezonda 5 farklı teknik heyetle çalıştı.

Geçen yıl göreve geldikten sonra Doğu Anadolu ekibini ligde bırakan teknik direktör İrfan Buz ile sezona başlayan yönetim, 8 karşılaşmaya çıkarak 2 galibiyet ve 6 mağlubiyet alan Buz’un görevine 8.haftada son verdi. İrfan Buz yönetimindeki Yeni Malatyaspor’un oynadığı maçlar ve skorlar şöyle:

Yeni Malatyaspor 1-5 Trabzonspor, Göztepe 0-1 Yeni Malatyaspor, Yeni Malatyaspor 2-0 Gaziantep FK, Beşiktaş 3-0 Yeni Malatyaspor, Yeni Malatyaspor 3-4 Karagümrük, Yeni Malatyaspor 0-1 Sivasspor, Antalyaspor 1-0 Yeni Malatyaspor, Yeni Malatyaspor 0-2 Hatayspor

SUMUDİCA DÖNEMİ

Ligin ilk 8 haftasında 6 puanla 17. sıraya gerileyen sarı kırmızılılar, Buz ile yollarını ayırdıktan sonra Rumen çalıştırıcı Marius Sumudica ile anlaştı. Süper Lig’de son olarak Rizespor’u çalıştıran Sumudica, Yeni Malatyaspor ile çıktığı ilk iki maçı kazanarak büyük yankı uyandırdı. Sumudica yönetiminde 14 maça çıkan Yeni Malatyaspor, 2 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşadı. 12 maç boyunca galip gelemeyen sarı kırmızılılarda 23. haftada Rumen hocanın görevine son verildi. Sumudica yönetimindeki Yeni Malatyaspor’un oynadığı maçlar ve skorlar şöyle:

Adana Demirspor 0-2 Yeni Malatyaspor, Yeni Malatyaspor 2-1 Altay, Kasımpaşa 2-0 Yeni Malatyaspor, Yeni Malatyaspor 1-3 Başakşehir, Giresunspor 1-0 Yeni Malatyaspor, Yeni Malatyaspor 0-0 Galatasaray, Konyaspor 0-0 Yeni Malatyaspor, Yeni Malatyaspor 2-6 Alanyaspor, Rizespor 1-0 Yeni Malatyaspor, Yeni Malatyaspor 2-2 KAyserispor, Fenerbahçe 2-0 Yeni Malatyaspor, Trabzonspor 1-0 Yeni Malatyaspor, Yeni Malatyaspor 1-2 Göztepe, Yeni Malatyaspor 1-1 Beşiktaş, Karagümrük 1-0 Yeni Malatyaspor

ADEM BÜYÜK-ALATTİN GÜLERCE

Sumudica’nın görevine son verilmesiyle Yeni Malatyaspor’da bir ilk yaşandı. Sarı kırmızılıların oyuncusu ve takım kaptanı Adem Büyük futbol sorumlusu olarak teknik heyetin başına getirildi. Antrenmanlarda hem takım arkadaşlarını çalıştıran hem kendisi çalışan Adem Büyük’ün yeni görevi ise çok kısa sürdü. Sarı kırmızılılar, tecrübeli oyuncu yönetiminde 3 maça çıkarak sahadan 1 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı. Adem Büyük’ün teknik sorumlu olduğu Antalyaspor maçında kendisini oyuna alarak ise yine tarihe geçerken, tecrübeli oyuncu ani bir kararla Şubat ayında sözleşmesini tek taraflı fesih ederek Yeni Malatyaspor’dan ayrıldı. Adem Büyük’ün teknik sorumlu olarak görev aldığı maçlar ve skorlar şöyle: Sivasspor 2-1 Yeni Malatyaspor, Yeni Malatyaspor 1-2 Antalyaspor

Adem Büyük’ün takımdan ayrılmasıyla göreve teknik direktör Alaattin Gülerce getirildi. Sarı kırmızılılarda Gülerce dönemi de uzun sürmedi. Malatya teknik adamla 2 maça çıkan Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ile golsüz berabere kalırken, Hatayspor’a deplasmanda 5-2 mağlup oldu.

CİHAT ARSLAN EN KAZ DEVRALDI

Yönetimin beceriksizliği yüzünden sezonun tamamlanmasına 2 ay kala küme düşmesi büyük oranda kesinleşen Yeni Malatyaspor, ligin 27. haftasında Cihat Arslan ile anlaştı. İlk maçta Adana Demirspor’u 1-0 yenerek sarı kırmızılıların 17 haftalık galibiyet hasretine son veren teknik direktör Cihat Arslan, sonrasında oynanan hiçbir maçta ise puan alamadı. Kulüpten maaşlarını alamayan birçok futbolcunun ayrılmasıyla altyapıdan A takıma alınan genç oyuncularla sezonu tamamlamaya çalışan Cihat Arslan, gençlere şans tanıyarak Süper Lig deneyimi kazanmalarını sağladı. Sözleşmesi biten genç teknik adamın TFF 1. Lig’de görevine devam edip etmeyeceği Haziran ayında yapılacak kongrenin ardından belli olacak. Cihat Arslan yönetimindeki Yeni Malatyaspor’un oynadığı maçlar ve skorlar şöyle:

Yeni Malatyaspor 1-0 Adana Demirspor, Altay 1-0 Yeni Malatyaspor, Yeni Malatyaspor 0-2 Kasımpaşa, Başakşehir 1-0 Yeni Malatyaspor, Yeni Malatyaspor 0-1 Giresunspor, Galatasaray 2-0 Yeni Malatyaspor, Yeni Malatyaspor 2-3 Konyaspor, Alanyaspor 2-1 Yeni Malatyaspor, Yeni Malatyaspor 1-3 Rizespor, Kayserispor 3-0 Yeni Malatyaspor, Yeni Malatyaspor 0-5 Fenerbahçe