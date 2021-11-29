“Hep birlikte çok zor günlerden geçiyoruz”

ŞÜKRAN MALKOÇ

SP Malatya İl Teşkilatı Kasım Ayı Genişletilmiş İl Divan Toplantısı İl Başkanlığı binasında gerçekleştirildi. Toplantı öncesi basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulunan İl Başkanı Mustafa Canbay, “Hep birlikte çok zor günlerden geçiyoruz. Ülkemizi güçlü ve lider ülke konumuna getirmek için çalışmaktan geri duramayız” dedi.

Saadet Partisi (SP) Malatya İl Başkanı Mustafa Canbay, toplantıda vatandaşın geçim sıkıntısı yaşadığını ve asgari ücretin yoksulluk sınırı altında olduğuna değindi. Ayrıca Canbay, ülkenin topyekûn ekonomik savaş verdiğini söyledi.

“İŞSİZLER ORDUSU EKONOMİK KURTULUŞ SAVAŞI VERİYOR”

Ekonomide yaşanan sıkıntılara değinen Canbay, “Hep birlikte çok zor günlerden geçiyoruz. Halkımızın karşı karşıya kaldığı problemleri gündeme getirmekten, çözümüne katkıda bulunmaktan, ülkemizi güçlü ve lider ülke konumuna getirmek için çalışmaktan geri duramayız. İktidarda bulunanlar, iktidarda bir gün daha fazla kalabilmenin savaşını verirken, asgari ücretlilerimiz, çiftçimiz, esnafımız, emeklilerimiz, gençlerimiz, ev hanımları ve topyekun işsizler ordusu ekonomik kurtuluş savaşı veriyor. Her gün ülkemizi, çeyrek ekmeğin 1 lira olduğu, yarım simit satışlarının başladığı, insanların gece yarısı gelen zamlar öncesi saatlerce akaryakıt istasyonlarının önündeki kuyruklarda beklediği bir ülke haline getirenler yerine, esnafımız yapılan zamlara açıklama yapmak zorunda kalıyor. Daha geçen gün bir ev hanımı çok yağ çektiği için patlıcan kızartması yapamadığını söylüyor” ifadelerine yer verdi.

Vatandaşın ciddi anlamda geçim sıkıntısı yaşadığını dile getiren İl Başkanı Canbay, “Çarşı-pazarda, iş yerinde veya aylarca iş ararken ‘geçim savaşı’ vermek ve bu ağır yükü sırtlamak ise milletimize düştü. Bu savaşta biz ise milletin yanında cephe alıyor, insanlarımızın sırtlarına yüklenen bu yükü hafifletmek için gayret gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz. Asgari ücret belirleme dönemine girdiğimiz şu günlerde biz diyoruz ki ‘asgari Ücret değil, insanca geçim ücreti.’ 2002 yılında bir asgari ücretli 11 çeyrek altın ala biliyorken bugün 2.5 çeyrek bile gelmiyor. Bir çay bir simit hesabı bile yapamıyor. İktidar asgari ücretliye ‘ekmek ve soğan yiyin’ diyor. 2002 de en düşük memur maaşı ile 19 çeyrek alına biliyorken bugün 5 çeyrek ancak alabiliyor. Hükümet bir kısım rantiyeye milyarları aktarmakta beis görmezken 83 milyon vatandaşına insanca geçim ücretini çok görüyor. Biz diyoruz ki artık zamanı geldi. ‘Bekle Türkiye’m Saadet gelecek dertler bitecek.’ İnanıyoruz ve başaracağız. Bahaneler kaybedecek, millet kazanacak. Üretilen algılar kaybedecek, ülkemiz kazanacak. İnanıyoruz ve başaracağız” sözlerini sarf etti.