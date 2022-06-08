Hentbolda 2. Lig heyecanı Malatya’da

MURAT İPEKTEN

Türkiye Hentbol Federasyonu faaliyet programında yer alan Hentbol Erkekler Bölgesel Lig Müsabakaları Malatya’da başladı. 7 Haziran’da başlayan müsabakalara Malatya Spor Lisesi, Kahramanmaraş Gençlik Spor Kulübü, Necatibey Ortaokulu Spor Kulübü, Niğde Belediyesi Gençlik Spor Kulübü ve Sivas İl Özel İdare Spor Kulübü katılırken turnuva 11 Haziran’da sona erecek. Müsabakalarda en çok puan toplayan iki takım adını Hentbol 2. Ligi’ne yazdıracak. Yeşiltepe Spor Salonu’nda oynanan ilk günkü müsabakalar ise çekişmeli anlara sahne olurken alınan sonuçlar şu şekilde:

Malatya Spor Lisesi 32-26 Niğde Belediyesi Gençlik Spor Kulübü

Kahramanmaraş Gençlik Spor Kulübü 32-24 Malatya Necatibey Ortaokulu Spor Kulübü