Hem sevimlikleri hem fiyatları dikkat çekiyor

HÜSEYİN KOCAMAN

Hem sevimlilikleri hem fiyatları ile Malatya’da bir petshopa getirilen 2 yavru deve kuşu, görenlerin dikkatini çekiyor. Daha 30 günlük olan ve fiyatı dudak uçuklatan deve kuşları ile ilgili bilgi veren petshop sahibi Abdullah Işık, Malatya’ya çok sayıda deve kuşu getirdiğini söyledi.

Malatya’da bir petshopa gelen deve kuşları Malatyalıların ilgi odağı oldu. Genellikle belgesellerde ve hayvanat bahçelerinde gördükleri deve kuşlarını çarşı merkezde görmenin heyecanını yaşayan vatandaşlar, bu kuşların fiyatını duyunca hayretlerini gizleyemedi. Deve kuşlarını vatandaşlarla buluşturan Abdullah Işık isimli petshop sahibi, bu kuşlar hakkında bilgiler verdi.

Çok sayıda sipariş aldıklarını belirten Işık, deve kuşlarını Hatay’daki üretim çiftliğinden getirdiklerini söyledi.

Bu kuşlara genellikle mesire alanlarından talep olduğunu ifade eden Işık, “Geldiklerinde çok küçüklerdi. Bir ay boyunca küvezde besledik. Diken tüyü dediğimiz tüyleri çıktıktan sonra biz dükkânımıza getirdik. Çok sayıda siparişi aldık ve siparişlerimizi Malatya’da bulunan mesire alanlarına teslim ettik. Biz kendi bahçelerimize de aldık. Malatya’da deve kuşlarına olan bu talebi görünce bizler de şaşırdık. Deve kuşlarına olan talep çok yüksek” ifadelerini kullandı.

“DEVE KUŞLARI ÇOK BÜYÜYEN BİR KUŞ TÜRÜ”

Deve kuşu fiyatlarını da açıklayan Işık, “2,5 aylık olan deve kuşlarının tanesi 7 bin TL. Deve kuşlarının büyüdükçe fiyatı da artar. Biz insanları devamlı yeni hayvanlarla tanıştırıyoruz. Deve kuşu belki yeni değil, insanlarımız belki bu kuşları televizyonlarda veya hayvanat bahçelerinde görmüşlerdir ama ilk defa biz Malatya’nın merkezinde satışını yapıyoruz. Daha önce de tavus kuşu ve sülün getirmiştik. Bizden deve kuşu alanlar büyük tel kafesler yaparak aldılar, çünkü deve kuşları çok büyüyen bir kuş türü. Bu kuşlar 6-7 ay sonra yetişkin boyuna geliyorlar. Şimdiye kadar Malatya’nın değişik yerlerine 12 tane deve kuşu verdik. Hevesi olan herkes bu deve kuşlarını rahatlıkla besleyebilir. Deve kuşları genelde saldırgan olur ama bizim getirdiğimiz deve kuşları çiftlik kuşları. Genellikle insancıllar ve insana daha yakınlar. Dolayısıyla da saldırgan olmuyorlar. Bir hayvanı nasıl alıştırırsanız öyle karakter alır” diye konuştu.

“TAVUĞUN YEDİĞİ HER ŞEYİ YİYEBİLİRLER”

“Deve kuşları günlük belirli miktarlarda otla beslenirler” diyen Işık, “Tavuğun yediği her şeyi yiyebilirler. Ayrıca genellikle taş ve çakıl da tüketirler. Çünkü kanatlılar yediklerini çakılla hazmederler. Deve kuşları da günlük belirli miktarda çakılla beslenirler. Kışın da kurutulmuş otla rahatlıkla beslenebilirler, buğday ve mısır da tüketebilirler. Yetişkin bir deve kuşunun yem miktarı fazla oluyor. Yetişkin bir deve kuşu günlük ortalama 10 kilo yem tüketebilir. Deve kuşlarının başta eti olmak üzere yumurtası da tüketiliyor. Deve kuşu yumurtasının olduğu yere örümcek gelmez” açıklamasında bulundu.

“FİYATLARI GERÇEKTEN ÇOK YÜKSEK”

İlk defa bir deve kuşu gördüğünü söyleyen Nurhan Uzunlu isimli vatandaş, “Ben ilk defa deve kuşu görüyorum. Özellikle bunların bir deve kuşu yavrusu olması daha hoş çünkü büyüklerinin saldırgan olduklarını duymuştum, bunları çok sevdim. Fiyatları gerçekten çok yüksek ancak değer diye düşünüyorum. Bunların yetişkinleri bir insandan bile büyük oluyormuş. Onu hesap edersek bu civcivlere biçilen fiyat çok ucuz. Benim büyük bir bahçem olsaydı emin olun ben de alırdım ama ekonomik şartlar bu şekildeyken besleyebilir miydim, bilemiyorum” söylemini kullandı.